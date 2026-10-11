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Ali Seixas goljufa? 20-letni Francoz ruši Pogačarjeve rekorde, a osem časov mu ni bilo priznanih (FOTO)

Komaj 20-letni Paul Seixas je dan po zgodovinski zmagi na Dirki po Lombardiji znova dvignil veliko prahu. Podatki njegove vožnje na Stravi kažejo, da je bil na odločilnem vzponu Civiglio hitrejši od Tadeja Pogačarja iz leta 2022.
FOTO: AFP

FOTO: AFP

FOTO: AFP

FOTO: AFP

FOTO: Strava

FOTO: Strava

FOTO: AFP
FOTO: AFP
FOTO: Strava
G. P.
 11. 10. 2026 | 13:35
 11. 10. 2026 | 13:35
4:25
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Paul Seixas je v soboto postal najmlajši zmagovalec Dirke po Lombardiji v zgodovini. Francoz je tekmece strl na vzponu Civiglio, se približno 19 kilometrov pred ciljem odpeljal sam in v Como pripeljal 48 sekund pred Enricom Masom. Tretji Giulio Ciccone je zaostal dobro minuto. Dan pozneje pa so pozornost pritegnili podatki njegove vožnje na Stravi. Ti kažejo, da je Seixas na obeh prikazanih delih Civiglia izboljšal čase, ki jih je na istem vzponu leta 2022 dosegel Tadej Pogačar. 

Na prvem delu Pogačarja prehitel za kar 24 sekund

Na prvem, 2,89 kilometra dolgem delu vzpona z več kot desetodstotnim povprečnim naklonom je Seixas dosegel čas 8 minut in 45 sekund. Pogačar je isti segment leta 2022 prevozil v 9 minutah in 9 sekundah. Razlika: kar 24 sekund. Na drugem delu je Francoz dosegel čas 7 minut in 8 sekund, medtem ko je Pogačarjev čas iz leta 2022 znašal 7 minut in 29 sekund. Tudi tam je bil torej Seixas hitrejši za 21 sekund. Podatki za celoten Civiglio kažejo še večjo razliko. Seixas naj bi 4,1 kilometra dolg vzpon premagal v 11 minutah in 54 sekundah, Pogačar pa ga je leta 2022 prevozil v 12 minutah in 32 sekundah. To pomeni približno 38 sekund razlike.

FOTO: AFP
FOTO: AFP

Kar osem segmentov Strava izločila

Še bolj nenavaden del zgodbe pa se skriva drugje. Po poročanju francoskega RMC je Strava kar osem Seixasovih segmentov samodejno izločila iz lestvic, ker je algoritem ocenil, da so doseženi rezultati malo verjetni brez pomoči. To seveda ne pomeni, da je Francoz goljufal. Strava sama pojasnjuje, da sistem določene rezultate samodejno izključi, kadar zazna podatke, ki se mu zdijo nerealistični za določeno vrsto aktivnosti. Med razlogi so lahko napaka GPS, napačna vrsta aktivnosti ali denimo del poti, opravljen z vozilom. Včasih lahko avtomatika zavrne tudi povsem legitimen rezultat, če se podatki zdijo preveč nenavadni.  Seixasova ključna časa na Civigliu sta sicer ostala vidna.

Številke z vzpona dodatno pokažejo, kako izjemen je bil njegov napad. Po podatkih, ki jih je objavila La Gazzetta dello Sport, je imel Seixas na Civigliu povprečno moč okoli 460 vatov, najvišjo pa približno 620 vatov. Povprečna hitrost na 4,1 kilometra dolgem vzponu z okoli 9,8-odstotnim naklonom je znašala skoraj 20 kilometrov na uro. Pri vertikalni hitrosti oziroma VAM naj bi dosegel približno 2030 višinskih metrov na uro.

FOTO: Strava
FOTO: Strava

Toda primerjava s Pogačarjem ima pomemben ulov

Čeprav številke zvenijo spektakularno, velja pri primerjavi s Pogačarjem pomembno opozorilo. Seixas ni izboljšal časa današnjega Pogačarja, temveč njegove podatke iz leta 2022. Slovenski zvezdnik je od takrat postal še močnejši, zato iz teh časov ni mogoče sklepati, da je Francoz danes hitrejši od njega. Pogačar letos na Lombardiji sploh ni nastopil, potem ko je zmagal na prejšnjih petih izvedbah zapored. Seixas pa tudi sam priznava, kdo je trenutno merilo.

»Brez Tadeja dirke niso enake. On je najboljši,« je dejal po zmagi in dodal, da želi v prihodnosti prav zaradi takšnih tekmecev postati še močnejši. Njegov dolgoročni cilj je jasen: postati najboljši kolesar v glavnini. Seixas je letos naredil neverjeten preskok. Osvojil je Valonsko puščico, bil drugi na Strade Bianche in Liege–Bastogne–Liege, na svojem prvem Touru pa je osvojil četrto mesto v skupnem seštevku. Zdaj je temu dodal še prvi Monument.

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Tadej PogačarkolesarstvoPaul SeixasstravaDirka po Lombardiji 2026
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