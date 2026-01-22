Alpinistično-plezalni večer v Festivalni dvorani Ljubljana

Planinska zveza Slovenije (PZS) ter njene Komisija za alpinizem, Komisija za športno plezanje in Komisija za gorske športe vabijo na alpinistično-plezalni večer, kjer bodo podelili priznanja tistim, ki so s svojimi dosežki najvidneje zaznamovali preteklo leto. Slovesna podelitev priznanj najuspešnejšim alpinistom, športnim in lednim plezalcem ter turnim smučarjem za leto 2025 bo v torek, 27. januarja, ob 18. uri v Festivalni dvorani Ljubljana.

Namen izbora je ovrednotiti najkakovostnejše alpinistične vzpone, vrhunske športnoplezalne dosežke, uspehe v turnem smučanju in lednem plezanju ter javnosti predstaviti dosežke slovenskih alpinistk in alpinistov, ki so lani opravili vrsto vrhunskih vzponov, športnih plezalk in plezalcev, za katerimi je znova izvrstna sezona, ter turnih smučarjev in lednih plezalcev, ki so premikali tekmovalne mejnike. Podelili bodo tudi priznanje za življenjsko delo v alpinizmu, ki ga letos prejme Bojan Pollak - Bojč, ki je decembra 2025 postal častni član PZS.