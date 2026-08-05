Anamaria Goltes zahtevka za določitev preživnine ni umaknila zaradi dobrobiti otrok, to je pravi razlog

Pisali smo, da se je bivša zaročenka Luke Dončića Anamaria Goltes odločila umakniti zahtevek za določitev preživnine za njuna dva otroka. V sodnih dokumentih, ki jih je Goltes predložila v ponedeljek, pridobil in povzel pa jih je portal TMZ, je postavna svetlolaska zaprosila sodnika v Los Angelesu, naj njeno zahtevo zavrže in odločitev utemeljila: »Umikam svojo zahtevo za preživnino z namenom, da se zadevo reši sporazumno in z medsebojnim dogovorom, ki je v najboljšem interesu najinih otrok.« Sodišče v Los Angelesu je Anamarijino prošnjo zavrnilo, ker na dokumentih ni bilo Lukovega podpisa, še piše TMZ.

Delo je medtem poročalo, da so Anamaria Goltes in njeni odvetniki zahtevek v Kaliforniji umaknili, vendar naj razlog za to ne bi bila želja po sporazumni rešitvi spora, ampak ocena, da z zahtevkom nimajo možnosti za uspeh in da bi ga kalifornijsko sodišče zaradi vprašanja pristojnosti tako ali tako zavrglo. Da bi se to najverjetneje tako in tako zgodilo, je dejal že Luka Dončić letošnje pomladi, ko so se postopki začeli. Dončićeva stran je že takrat zagovarjala možnost reševanja spora v Sloveniji, medtem ko je Goltesova postopek sprožila v Ameriki. Kot je takrat dejala Dončićeva odvetnica Laura Wasser, naj bi bila izbira ameriškega sodišča povezana tudi z višino potencialne preživnine.