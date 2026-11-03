Andrej Stare spregovoril o najtežjih trenutkih: »Videl sem Matildo s koso pred seboj ...« (VIDEO)

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Zdravnik in legendarni športni komentator Andrej Stare, ki se je s svojim prepoznavnim glasom in edinstvenim slogom zapisal v spomin številnim ljubiteljem športa, je v podkastu Seansa s Tajo odkrito spregovoril o enem najtežjih obdobij svojega življenja. V pogovoru je razkril pretresljive podrobnosti zdravstvenih preizkušenj, ki so ga zaznamovale v zadnjem obdobju. Zaradi hudih bolezni je prestal več operacij, izgubil dva prsta na nogi in se spopadel z rakom na črevesju. Priznal je, da so bili trenutki, ko se je celo bal zaspati.
Še posebej pretresljiv pa je bil njegov opis trenutkov, ki jih je preživljal med hospitalizacijo. »Najhujši trenutek je bil, ko sem se bal zaspati v bolnici na oddelku, ko sem bil sam v sobi, ko sem videl Matildo s koso pred seboj,« je razkril. Toda Stare se, kot pravi, ni nameraval predati. Tudi v trenutkih največjega strahu je našel moč. »Pa sem ji rekel: 'Izgini, da te ne vidim!' In sem odgnal Matildo, pa je še ene dvakrat prišla, ampak ne, jaz se ne dam,« je odločno povedal.