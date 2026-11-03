Andrej Stare spregovoril o najtežjih trenutkih: »Videl sem Matildo s koso pred seboj ...« (VIDEO)

Zdravnik in legendarni športni komentator Andrej Stare, ki se je s svojim prepoznavnim glasom in edinstvenim slogom zapisal v spomin številnim ljubiteljem športa, je v podkastu Seansa s Tajo odkrito spregovoril o enem najtežjih obdobij svojega življenja. V pogovoru je razkril pretresljive podrobnosti zdravstvenih preizkušenj, ki so ga zaznamovale v zadnjem obdobju. Zaradi hudih bolezni je prestal več operacij, izgubil dva prsta na nogi in se spopadel z rakom na črevesju. Priznal je, da so bili trenutki, ko se je celo bal zaspati.

Andrej Stare FOTO: Črt Piksi

»Doživel sem dve hudi travmi. In sicer najprej sem tretjič zbolel za stafilokokno sepso, so mi morali dva prsta amputirati. Potem sem pa zbolel za rakom in sem bil operiran,« je povedal Stare, ki je kljub izjemno zahtevnemu zdravljenju ohranil svoj značilni smisel za humor. Hude zdravstvene težave pa so pustile posledice tudi na njegovem telesu. Med zdravljenjem je namreč izgubil kar 20 kilogramov, svojo takratno podobo pa je opisal z zelo nazorno primerjavo. »Bil sem takšen kot strašilo, tisto, ki je sredi polja, da ptiči ne kradejo pridelkov,« se je spominjal in dodal, da je imel pred boleznijo na srečo nekaj kilogramov rezerve.

Še posebej pretresljiv pa je bil njegov opis trenutkov, ki jih je preživljal med hospitalizacijo. »Najhujši trenutek je bil, ko sem se bal zaspati v bolnici na oddelku, ko sem bil sam v sobi, ko sem videl Matildo s koso pred seboj,« je razkril. Toda Stare se, kot pravi, ni nameraval predati. Tudi v trenutkih največjega strahu je našel moč. »Pa sem ji rekel: 'Izgini, da te ne vidim!' In sem odgnal Matildo, pa je še ene dvakrat prišla, ampak ne, jaz se ne dam,« je odločno povedal.