Anže Lanišek je mirnejši tudi zaradi Petra Prevca

Anže Lanišek je prejšnjo zimo končal na najlepši možni način – z zmago v Planici, ki ga je v skupni razvrstitvi za svetovni pokal kot najboljšega slovenskega smučarskega skakalca ponesla na visoko četrto mesto. Glede na zadnje treninge bo 29-letni član SSK Mengeš tudi v olimpijski zimi 2025/26, ki se bo jutri začela v Lillehammerju, med našimi glavnimi aduti.

Kaj lahko izluščite iz interne primerjave na zaključnih pripravah?

»Na te primerjave ne dam kaj prida, kajti vsak skakalec je v malo drugačnem ritmu. Sleherni se pripravlja nekoliko drugače. Vedno je tekma tista, ki pokaže, kje si. Zase lahko rečem, da nimam slabega občutka. Za zdaj mi gre približno tako, kot sem si zamislil.«

Ali ste se pripravljali tudi na krilih spominov nepozabnega finala prejšnje zime v Planici, kjer ste prvič slast zmage okusili tudi na letalnici?

»Ne, to je zdaj preteklost. Seveda je to čudovit spomin, ki ga res ne bom nikoli pozabil. Vse od pomladi pa sem trdo garal, da bi si ustvaril nove lepe spomine.«

Nad opremo v reprezentanci zdaj bedi Peter Prevc. Ste zaradi tega kaj bolj mirni?

»Sam lahko temu dejansko prikimam. Včasih sem se znal že pretirano ukvarjati z malenkostmi, kar zame ni bilo vedno najbolje. Zdaj za to skrbi Prevc, ki prouči pravila, nato se pogovori s člani strokovnega štaba in tistimi, ki so vpeti v izdelavo dresov. Vsekakor je Peter velika pridobitev za nas. Ker je bil tudi sam vrhunski skakalec, dobro ve, kaj potrebujemo.«

Je po vašem Lillehammer pravšnji za začetek sezone svetovnega pokala?

»Skakalnico poznam in lahko rečem, da mi je v redu. A s tem je tako: kadar si v formi, na sleherni dobro skačeš, ko pa ti ne gre, se hitro znajdeš v težavah. Vsekakor je po mojem bolje začeti sezono v Skandinaviji, kjer je vendarle hladneje kot pri nas.«

Kaj si želite od uvodnih preizkušenj?

»Na tekme si želim priti s prazno glavo. Nočem, da bi mi po njej rojile misli, ki bi me kakorkoli ovirale. Ko bom enkrat sedel na startni klopi, si bom želel le še spustiti v počep. Želim si čim prej ujeti in skočiti v želeni ritem, potem pa bomo videli, kam me bo to pripeljalo. Seveda bom skušal na sleherni tekmi izvleči čim več.«