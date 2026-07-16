Argentinski nogometaši zakuhali diplomatski spor: bodo igralci ostali brez finala?

Argentinski igralci so se z zmago nad Anglijo v polfinalu z 2:1 uvrstili v drugi zaporedni finale svetovnega prvenstva. Poleg nogometa pa se je po tekmi veliko govorilo tudi o transparentu, ki so ga v rokah držali argentinski igralci, krasil pa ga je velik napis Falklandski otoki so argentinski. Transparent je v Združenem kraljestvu naletel na burne odzive.

Britanci od Fife zdaj zahtevajo hude kazni za Argentince, vključno z izključitvijo s finalne tekme. »Igralce, ki so sodelovali pri tej provokaciji, je treba odstraniti iz finala,« je dejal Ed Davey, poslanec in vodja britanskih liberalnih demokratov. Omenil je tudi primer iz leta 2024, ko sta Španca Alvaro Morata in Rodri med praznovanjem naslova evropskega prvaka vzkliknila Gibraltar je španski in si prislužila suspenz s tekme. Tudi drugi britanski politiki menijo podobno, zato so z Downing Streeta sporočili: »Svetovnega prvenstva morda nismo dobili, Falklandski otoki pa so zagotovo naši.«

Kot pišejo svetovni mediji, bodo argentinski reprezentanti, ki so držali transparent, verjetno kaznovani s suspenzom, vendar je težko pričakovati, da bo odločitev o tem sprejeta še pred nedeljskim finalom, zato bo reprezentanca proti Španiji najverjetneje igrala s polno zasedbo.

Spor, dolg dve stoletji

Spor med Argentino in Združenim kraljestvom glede Falklandskih otokov traja že skoraj dve stoletji. Argentina trdi, da so otoki del njenega ozemlja, Velika Britanija pa vztraja, da ima nad njimi zakonito suverenost. Leta 1833 je Velika Britanija prevzela nadzor nad Falklandskimi otoki, potem ko je z njih odstranila argentinsko posadko. Argentina tega nikoli ni priznala in vse od takrat vztraja, da so otoki del njenega ozemlja.

Spor je dosegel vrhunec leta 1982, ko je argentinska vojaška hunta zasedla Falklandske otoke. Velika Britanija je odgovorila z obsežno vojaško operacijo in po 74 dneh spopadov ponovno prevzela nadzor nad otočjem. V vojni je umrlo približno 650 argentinskih in 255 britanskih vojakov.

Tudi po vojni diplomatski spor ni zamrl. Argentina še naprej zahteva pogajanja o suverenosti, medtem ko Velika Britanija poudarja pravico prebivalcev otokov do samoodločbe. Na referendumu leta 2013 se je velika večina prebivalcev Falklandskih otokov izrekla za to, da otoki ostanejo britansko čezmorsko ozemlje. Danes Falklandski otoki ostajajo pod britansko upravo, spor z Argentino pa ostaja nerešen in je občasno znova v ospredju mednarodne politike.