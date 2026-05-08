Atletski svet žaluje, veliko prezgodaj se je poslovil Primož Praprotnik

»Z žalostjo sporočamo, da nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dolgoletni trener in izjemen človek, Primož Praprotnik. S svojim znanjem, predanostjo in srčnostjo je pustil neizbrisen pečat v našem društvu in med vsemi, ki smo ga poznali. Hvaležni bomo za vse trenutke, ki smo jih lahko delili z njim, njegov spomin pa bo ostal z nami za vedno,« so na spletni strani zapisali člani Atletskega društva ŽAK ter Primoževim svojcem in bližnjim izrekli iskreno sožalje, z zapisom pa se od Primoža Praprotnika poslovili tudi pri Atletski zvezi Slovenije.

Pogreb predanega in srčnega športnika bo v torek na pokopališču Prebold.