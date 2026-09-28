Avstrija na nogah: ukradli helikopter slavnega športnika, zadnji signal zaznali na Hrvaškem

Thomas Morgenstern (40), osemkratni svetovni prvak v smučarskih skokih in dvakratni dobitnik olimpijskega zlata, se je znašel v nenavadnih težavah. Kot poročajo avstrijski mediji, so mu iz hangarja v Mauterndorfu v Salzburgu ukradli zasebni helikopter. Tatovi so vlomili v hangar in odpeljali helikopter, avstrijska policija pa je krajo potrdila in sprožila obsežno iskalno akcijo.

»Preiskava je v polnem teku, trenutno pa sploh ni jasno, kje je helikopter,« je povedala tiskovna predstavnica policije Valerie Bachler. Dodala je, da pri iskanju sodelujeta tudi avstrijska kontrola zračnega prometa in vojska. Zanimivo je, da po poročanju časnika Krone Zeitung podjetje prosi za pomoč in išče priče. Kot so navedli, je bil »zadnji signal helikopterja zaznan v ponedeljek ob 4.20 v hrvaškem zračnem prostoru«.

Zadnji signal zaznali nad Hrvaško

Še vedno ni znano, kako je helikopter izginil iz Avstrije, kdo je odgovoren za krajo in ali je trenutno še v zraku ali pa je že pristal na neznani lokaciji. Časnik Salzburger Nachrichten poroča, da gre za model Robinson R44, ki ga izdelujejo od leta 1992. Helikopter ima praviloma dva sedeža in je od leta 1999 najbolje prodajani helikopter v kategoriji splošnega letalstva.

Zanj odštel 345.000 evrov

Po podatkih iz leta 2021 je Morgenstern za helikopter odštel približno 345.000 evrov in ga poimenoval Helina, poroča Slobodna Dalmacija.