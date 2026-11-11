  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DVE LEGENDI

Besede legendarnega Daneua o Dončiću sežejo naravnost v srce: »Zame je kot tretji sin«

Ivo Daneu, ki je od leta 2007 član Fibine hiše slavnih, je spregovoril tudi o tem, kako zelo se je košarka spremenila od časov, ko je sam navduševal na parketu.
Legendarni slovenski košarkar Ivo Daneu je ob obisku Fibine hiše košarke v Švici obujal spomine na svojo bogato športno pot. Spregovoril je tudi o Luki Dončiću, ki ima v njegovem srcu prav posebno mesto. FOTO: Ezra Shaw Getty Images Via Afp/Drago Perko/Delo UI

Legendarni slovenski košarkar Ivo Daneu je ob obisku Fibine hiše košarke v Švici obujal spomine na svojo bogato športno pot. Spregovoril je tudi o Luki Dončiću, ki ima v njegovem srcu prav posebno mesto. FOTO: Ezra Shaw Getty Images Via Afp/Drago Perko/Delo UI

Ivo Daneu je bil kapetan jugoslovanske reprezentance ob zmagoslavju na svetovnem prvenstvu 1970. v Ljubljani. FOTO: Drago Perko

Ivo Daneu je bil kapetan jugoslovanske reprezentance ob zmagoslavju na svetovnem prvenstvu 1970. v Ljubljani. FOTO: Drago Perko

Luka Dončić. FOTO: Ezra Shaw Getty Images Via Afp

Luka Dončić. FOTO: Ezra Shaw Getty Images Via Afp

Legendarni slovenski košarkar Ivo Daneu je ob obisku Fibine hiše košarke v Švici obujal spomine na svojo bogato športno pot. Spregovoril je tudi o Luki Dončiću, ki ima v njegovem srcu prav posebno mesto. FOTO: Ezra Shaw Getty Images Via Afp/Drago Perko/Delo UI
Ivo Daneu je bil kapetan jugoslovanske reprezentance ob zmagoslavju na svetovnem prvenstvu 1970. v Ljubljani. FOTO: Drago Perko
Luka Dončić. FOTO: Ezra Shaw Getty Images Via Afp
M. U.
 11. 11. 2026 | 15:02
 11. 11. 2026 | 15:02
2:41
A+A-

Legendarni slovenski košarkar Ivo Daneu je ob obisku Fibine hiše košarke v Švici obujal spomine na svojo bogato športno pot, med drugim na osvojitev naslova svetovnih prvakov leta 1970 v Ljubljani. Spregovoril je tudi o Luki Dončiću, ki ima v njegovem srcu prav posebno mesto.

Ivo Daneu je bil kapetan jugoslovanske reprezentance ob zmagoslavju na svetovnem prvenstvu 1970. v Ljubljani. FOTO: Drago Perko
Ivo Daneu je bil kapetan jugoslovanske reprezentance ob zmagoslavju na svetovnem prvenstvu 1970. v Ljubljani. FOTO: Drago Perko

Daneu, ki je od leta 2007 član Fibine hiše slavnih, je spregovoril tudi o tem, kako zelo se je košarka spremenila od časov, ko je sam navduševal na parketu.

»Košarko smo igrali preprosto zato, ker smo jo imeli radi. Bili smo amaterji. Stvari so danes drugačne. Igralci so višji, hitrejši in močnejši. Mi smo igrali svojo košarko, ki so jo navijači oboževali. Košarka ni samo trening in igranje tekem. Košarka je tudi povezanost med ljudmi znotraj ekipe,« je povedal za Fibo.

Dončiću dal nasvet, ki si ga velja zapomniti

Posebno pozornost pa so pritegnile njegove besede o Luki Dončiću. Slovenski zvezdnik lige NBA ima namreč v življenju košarkarske legende veliko pomembnejše mesto, kot bi si marsikdo predstavljal. Daneu se je spomnil njunega srečanja pred leti, ko sta skupaj snemala oglas. Že takrat je mlademu košarkarju namenil nasvet, ki ga spremlja tudi danes.

Luka Dončić. FOTO: Ezra Shaw Getty Images Via Afp
Luka Dončić. FOTO: Ezra Shaw Getty Images Via Afp

»Luki sem že takrat rekel: uživaj v košarki. Pozabi na denar in finance ter samo igraj, ker si najboljši. Meni je kot tretji sin,« je razkril Daneu.

Besede košarkarske legende pričajo o posebni naklonjenosti do Dončića, ki danes navdušuje v dresu Los Angeles Lakers.

Mladim sporoča: Uživajte v igri!

Daneu tudi pri svojih letih z zanimanjem spremlja slovensko košarko. Veselijo ga uspehi mladih reprezentanc ter vse več slovenskih košarkarjev in košarkaric, ki svojo športno pot nadaljujejo na ameriških univerzah.

»Veseli me, kako uspešni so slovenski košarkarji in košarkarice. Vedno sem podpiral mlade igralce in to bom počel tudi v prihodnje. Kapo dol mlajši generaciji,« je poudaril.

Ob koncu obiska se je zahvalil tudi vsem, ki skrbijo za ohranjanje bogate košarkarske zgodovine. Poudaril je, da je članstvo v tako ugledni družini košarkarskih legend velika čast.

 

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

košarkaLuka DončićIvo DaneuNBAFIBINA hiša slavnihsvetovno prvenstvo 1970
ZADNJE NOVICE
16:28
Novice  |  Svet
TRAGEDIJA

V bolnišnico prišel po pomoč, nekaj ur pozneje bil mrtev! Poslanka v solzah: »Star je bil samo 32 let, čigavo ime želijo prikriti?«

Tragična smrt 32-letnega Kristiana Josipa Periša, ki je 21. oktobra umrl v psihiatrični bolnišnici Sveti Ivan v zagrebškem Jankomiru, dobiva nove razsežnosti, vrstijo se tudi hudi politični očitki.
11. 11. 2026 | 16:28
16:16
Lifestyle  |  Astro
ODNOSI

V ljubezni škriplje? To lahko reši vajino zvezo!

Iskren pogovor lahko prepreči marsikateri nesporazum. Poslušajmo, prevzemajmo odgovornost in si pustimo prostor za rast.
11. 11. 2026 | 16:16
16:15
Novice  |  Svet
INVAZIJA ŠKORCEV

Kaos v prestolnici: ljudje bežijo pod dežniki, ob 17. uri se začne množična panika (VIDEO)

Na tisoče škorcev že tedne terorizira prebivalce rimske četrti.
11. 11. 2026 | 16:15
16:08
Novice  |  Slovenija
INTERVENTNI ZAKON

Ste videli, kako je Stevanović napadel Gibanje Svoboda? Njihov načrt primerjal kar z Goebbelsovo propagando! (VIDEO)

Interni komunikacijski načrt Gibanja Svoboda za kampanjo pred referendumom o interventnem zakonu je razburil šefa Resni.ce in predsednik parlamenta.
11. 11. 2026 | 16:08
15:41
Bulvar  |  Domači trači
DRAMATIČEN RAZHOD

Boštjan Romih prekinil molk o Nini Pečar! »Takrat sem slišal stvari, ki mi jih v življenju še nihče ni izrekel«

Nekdanji partnerici je namenil tudi spravljive besede.
11. 11. 2026 | 15:41
15:30
Novice  |  Nedeljske novice
VADBA

Tema vzame motivacijo

Ko zmanjka dnevne svetlobe, zmanjka tudi volje do gibanja.
Janez Kušar11. 11. 2026 | 15:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POPOLNA SVOBODA

Največja naložba v hrvaškem turizmu

Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem, slovenskem in drugih trgih, hkrati pa priložnost za nadaljnjo rast in celoletno poslovanje.
4. 11. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POPOLNA SVOBODA

Največja naložba v hrvaškem turizmu

Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem, slovenskem in drugih trgih, hkrati pa priložnost za nadaljnjo rast in celoletno poslovanje.
4. 11. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ ČAKANJA

V več kot 600 trgovinah uvajajo pomembno novost

Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza, brez čakanja.
4. 11. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Izbrali so najugodnejšo rešitev. Preverite, katero

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MREŽA

Pošta Slovenije spreminja način dostave

Nakupne navade se spreminjajo, e-trgovina raste, digitalizacija in avtomatizacija pa preoblikujetalogistične procese ter pričakovanja uporabnikov.
4. 11. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO

Glavni vodni park v prestolnici zasijal v novi podobi

Prenovljena recepcija in garderobe prinašajo sodobnejšo ureditev ter prijetnejšo uporabniško izkušnjo.
28. 10. 2026 | 08:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

MANA: Zima v objemu mehkobe

Zima ima tudi svojo prijetnejšo plat. Mehke pletenine, v katere se z veseljem odenemo, bunde, ki nas spremljajo skozi hladna jutra, in sproščene kombinacije za dolge večere doma.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki