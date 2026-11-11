Besede legendarnega Daneua o Dončiću sežejo naravnost v srce: »Zame je kot tretji sin«

Legendarni slovenski košarkar Ivo Daneu je ob obisku Fibine hiše košarke v Švici obujal spomine na svojo bogato športno pot, med drugim na osvojitev naslova svetovnih prvakov leta 1970 v Ljubljani. Spregovoril je tudi o Luki Dončiću, ki ima v njegovem srcu prav posebno mesto.

Ivo Daneu je bil kapetan jugoslovanske reprezentance ob zmagoslavju na svetovnem prvenstvu 1970. v Ljubljani. FOTO: Drago Perko

Daneu, ki je od leta 2007 član Fibine hiše slavnih, je spregovoril tudi o tem, kako zelo se je košarka spremenila od časov, ko je sam navduševal na parketu.

»Košarko smo igrali preprosto zato, ker smo jo imeli radi. Bili smo amaterji. Stvari so danes drugačne. Igralci so višji, hitrejši in močnejši. Mi smo igrali svojo košarko, ki so jo navijači oboževali. Košarka ni samo trening in igranje tekem. Košarka je tudi povezanost med ljudmi znotraj ekipe,« je povedal za Fibo.

Dončiću dal nasvet, ki si ga velja zapomniti

Posebno pozornost pa so pritegnile njegove besede o Luki Dončiću. Slovenski zvezdnik lige NBA ima namreč v življenju košarkarske legende veliko pomembnejše mesto, kot bi si marsikdo predstavljal. Daneu se je spomnil njunega srečanja pred leti, ko sta skupaj snemala oglas. Že takrat je mlademu košarkarju namenil nasvet, ki ga spremlja tudi danes.

Luka Dončić. FOTO: Ezra Shaw Getty Images Via Afp

»Luki sem že takrat rekel: uživaj v košarki. Pozabi na denar in finance ter samo igraj, ker si najboljši. Meni je kot tretji sin,« je razkril Daneu.

Besede košarkarske legende pričajo o posebni naklonjenosti do Dončića, ki danes navdušuje v dresu Los Angeles Lakers.

Mladim sporoča: Uživajte v igri!

Daneu tudi pri svojih letih z zanimanjem spremlja slovensko košarko. Veselijo ga uspehi mladih reprezentanc ter vse več slovenskih košarkarjev in košarkaric, ki svojo športno pot nadaljujejo na ameriških univerzah.

»Veseli me, kako uspešni so slovenski košarkarji in košarkarice. Vedno sem podpiral mlade igralce in to bom počel tudi v prihodnje. Kapo dol mlajši generaciji,« je poudaril.

Ob koncu obiska se je zahvalil tudi vsem, ki skrbijo za ohranjanje bogate košarkarske zgodovine. Poudaril je, da je članstvo v tako ugledni družini košarkarskih legend velika čast.