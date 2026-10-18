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Besede Tadeja Pogačarja odmevajo: razkril je, zaradi česa je na Vuelti hudo padel

Pogačar je imel danes novinarsko konferenco v sklopu zaključka dobrodelne akcije Never give up, always give back.
Tadej Pogačar se vrača po poškodbi. FOTO: Jure Makovec Afp
Tadej Pogačar se vrača po poškodbi. FOTO: Jure Makovec Afp
STA, M. J.
 18. 10. 2026 | 16:07
 18. 10. 2026 | 16:25
3:22
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Svetovno prvenstvo, francoska pentlja in španski krog so osrednji cilji najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja v naslednji sezoni, velik kamen na cesti pa je bil vzrok padca, zaradi katerega je moral slovenski zvezdnik predčasno prekiniti sezono, je povedal danes Pogačar.

Pogačar je imel danes novinarsko konferenco v sklopu zaključka dobrodelne akcije Never give up, always give back (Nikoli ne odnehaj in vedno vračaj), ki jo je na golf igrišču Arboretum organiziral podjetnik in lastnik igrišča Joc Pečečnik. Pogačar je med drugim povedal, da je za svojo fundacijo, ki pomaga posameznikom s hudimi boleznimi ter mladim in družinam v težkih življenjskih okoliščinah, najbolj dejavno leto. Humanitarna sredstva, natančno 118.000 evrov je namenil tudi sokrajanom v Komendi, ki jih je letos prizadelo hudo neurje.

Zbiranje sredstev za akcijo je potekalo na seriji golf turnirjev v Resortu Arboretum. Sredstva si bodo razdelili štiri organizacije, Fundacija Tadeja Pogačarja, Ustanova Rdeča žoga, Tina Maze Ski Academy in Fan club Domna Prevca.

Od akcije Never give up, always give back si obeta lep izkupiček, točna številka zbranih sredstev pa bo znana v ponedeljek, saj bo danes zvečer v Arboretumu potekala še dražba športnih artiklov znanih osebnosti. Na voljo je prek 20 predmetov, med njimi je omejena izdaja kolesa Colnago V4Rs s podpisom Tadeja Pogačarja, njegova čelada, čevlji in tri kolesarska oblačila. Prav tako bodo na voljo podpisane boksarske rokavice Mika Tysona, hokejska palica Anžeta Kopitarja, vratarska rokavica in dres Jana Oblaka, smučarski kombinezon Tine Maze, košarkarska žoga Gorana Dragića, dirkaški vizir in ščitnika za koleni Marca Marqueza ter smučki Domna Prevca.

Mike Tyson velja za eno največjih športnih imen vseh časov. FOTO: Eric Lee Reuters
Mike Tyson velja za eno največjih športnih imen vseh časov. FOTO: Eric Lee Reuters

Pogačar je prepričan, da je šlo za večji kamen

Tadej Pogačar je na novinarski konferenci dokončno razrešil vprašanje okoli predmeta, ki je bil kriv za njegov padec na dirki po Španiji konec avgusta. V javnosti so se pojavile različne trditve, od kamna do bliskavice fotografskega aparata, baterije TV kamere oziroma kamere, ki jo nekateri kolesarji nosijo na čeladah. »Bil je velik kamen, vse ostalo so lažne novice,« je potrdil Pogačar. Slovenski zvezdnik je povedal, da je bil padec hud in posledice boleče. Poleg zloma in izpaha leve ključnice ter zloma vratnega vretenca je zdravnike skrbel tudi pretres možganov. »Pet tednov nisem sedel na kolesu. Ko se je rama vnesla, sem začel na sobnem kolesu vaditi in hitro me je zamikalo, da bi nastopil na evropskem prvenstvu v Sloveniji, vendar me je strah pred vnovičnim padcem odvrnil od tega. Zdaj redno treniram že en teden, kar je v primerjavi s prejšnjimi leti en mesec prej,« je dejal Pogačar.

»Moji glavni cilji v letu 2027 so svetovno prvenstvo, Tour in Vuelta, ki mi letos ni bila namenjena, želim pa jo odkljukati,« je dodal 28-letni Pogačar, ki je letos petič v karieri dobil dirko po Franciji. Ob tem je osvojil dirko Strade Bianche ter prvič Milano - Sanremo. Temu je dodal še zmago po Flandriji, preizkušnjo Liege-Bastogne-Liege ter dirki po Romandiji in Švici.

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