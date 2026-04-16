Besni igralci Reala po tekmi obkolili Slovenca, eden je šel predaleč (FOTO in VIDEO)

Nogometaši Arsenala in Bayerna so zadnji polfinalisti nogometne lige prvakov. Londončani so na povratni tekmi četrtfinala igrali 0:0 s Sportingom, a ga premagali na prvi tekmi z 1:0, Bayern pa je madridski Real ugnal s 4:3, prvi obračun pa dobil z 2:1.

FOTO: Michaela Stache Reuters

FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

In ko je Real Madrid izpadel iz lige prvakov, Bayern se je s skupnim izidom 6:4 uvrstil v polfinale, so bili v madridskem taboru besni na slovenskega sodnika Slavka Vinčića.

Eden od Realovih nogometašev šel predaleč

Kraljevi klub je razjezila izključitev Eduarda Camavinge, po kateri je šlo vse navzdol. Le nekaj minut pozneje je Luis Diaz dosegel sijajen zadetek, v sodnikovem dodatku pa je Michael Olise zadel za končnih 4:3 in izpad Reala.

Kako težko jim je bilo ob izpadu iz lige prvakov, najbolje razkriva trenutek, ko se številni igralci Reala nikakor niso mogli sprijazniti z rdečim kartonom za Camavingo. Po tekmi so obkolili sodnika Slavka Vinčića, bili so zelo jezni, še posebej Arda Güler, ki je na koncu dobil celo rdeči karton.