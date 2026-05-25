Bil legenda slovenskega in jugoslovanskega rokometa, umrl je Mile Zupančič

V 96. letu starosti je umrl Milan Zupančič, legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa, poroča Delo. Kot glavni direktor Aera, pokrovitelja celjskega kluba (1978-1990), je bil devet let (1978-1987) predsednik kluba ter vmes predsednik Rokometne zveze Jugoslavije (1984-1986), ki je bila svetovni prvak leta 1986.

Bil je prvi predsednik Rokometne zveze Slovenije

Po osamosvojitvi Slovenije je bil prvi predsednik Rokometne zveze Slovenije (1992-1996), dolgoletni predsednik nadzornega odbora RZS, deset let član upravnega odbora RK Celje Pivovarna Laško (1996-2006) in vse do leta 2018 član njenega nadzornega odbora.

Bil je tudi častni član Rokometne zveze Slovenije in RK Celje Pivovarna Laško, leta 2022 pa je postal tudi častni občan Mestne občine Celje.