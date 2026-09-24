Nekoč je igral pred desettisoči navijači, nosil dres Crvene zvezde in madridskega Reala ter nastopal za reprezentanco Jugoslavije. Danes 66-letni Milan Janković živi precej drugačno življenje. Preselil se je v Avstralijo, kjer dela s krajšim delovnim časom pri tamkajšnji poštni službi. O njegovi nenavadni življenjski poti poroča srbski portal Alo.

Janković je bil v osemdesetih letih eden od pomembnih igralcev Crvene zvezde. Pred tem je dve sezoni igral tudi za Maribor, nato pa se vrnil v Beograd, kjer je z rdeče-belimi osvojil dva naslova jugoslovanskega prvaka in dva pokala. Za jugoslovansko reprezentanco je zbral 12 nastopov in dosegel en gol.

Po Zvezdi naravnost v veliki Real

Posebno mesto v njegovi karieri ima leto 1987. Crvena zvezda je takrat v četrtfinalu Pokala državnih prvakov v Beogradu premagala Real Madrid s 4:2, med strelce pa se je vpisal tudi Janković. Real je povratno tekmo dobil z 2:0 in napredoval, Janković pa je kmalu zatem prestopil prav v Madrid.

Postal je prvi srbski nogometaš, ki je zaigral za Real Madrid. V Španiji je delil slačilnico z velikani, kot so Emilio Butragueño, Hugo Sánchez in drugi, z Realom pa je osvojil tudi špansko prvenstvo. Pozneje je igral še za belgijski Anderlecht.

Nogometno kariero je končal razmeroma mlad, nato pa se je njegovo življenje počasi oddaljilo od profesionalnega nogometa.

»Malo vozim, vedno sem v gibanju«

Danes Janković živi v Avstraliji. Kot je povedal za Alo, se je pred približno sedmimi ali osmimi leti povsem umaknil iz nogometnega sveta.

»Trenutno delam nekaj, čemur bi lahko rekli delo s krajšim delovnim časom pri avstralski pošti oziroma nečem, kar je temu najbližje. Malo vozim, vedno sem v gibanju, predvsem zaradi zdravja,« je pojasnil.

Nogometa kljub temu ni povsem opustil. Spremlja predvsem svoja sinova, ki prav tako igrata nogomet. Mlajši sin nastopa za srbski klub Sveti Đorđe v Brisbanu, Janković pa občasno pomaga tudi tamkajšnjim trenerjem.