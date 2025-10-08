Bivši nogometni asi so vneto zabijali gole (FOTO)

Preden napoči jesen, Jože Arko, prizadevni vodja Društva Dogodek iz Kamnika, povabi številne športnike, športne delavce, aktivne posameznike iz domače in sosednjih občin, predstavnike medijev in druge na tradicionalno srečanje v Športnem parku Virtus v Šmarci. Letos je skupaj s sodelavci ugledne goste zbral že 21., tudi tokrat je bila v ospredju revijalna nogometna tekma.

Dogajanje na umetni zelenici je bilo zelo živahno. FOTO: Jože Arko

Kljub deževnemu vremenu se je zbrala pisana zasedba športnih duš z vseh koncev Slovenije, ki so jih vneto spodbujali domači privrženci športa. V predtekmi so na igrišču z umetno travo pod vodstvom trenerjanastopili mladi upi, selekcija igralcev do 13 let iz NK Kamnik. Sledil je spopad moštev v belih in modrih dresih; v belem pod okriljem Zavarovalnice Triglav in vodstvomso igrali nekdanji nogometni asiin, novinar, glasbenikter predstavnika Zavoda za turizem in šport Kamnikin. V modrem s sponzorjem Lespalom so se predstavili polkovnik in predsednik NK Šentjernej, ki je tudi vodil ekipo, nogometašiin pevec

Nogometne veščine so predstavili igralci do 13 let iz NK Kamnik, ki so po tekmi prejeli darila. FOTO: Jože Arko

»Rad se vračam v Kamnik med športne prijatelje. Zadnja leta sploh ne igram več nogometa, tako da sem precej zarjavel, moja edina rekreacija je zdaj tenis. Toda ko se zberemo za tekmo, pa naj bo samo prijateljska, se spet prebudi želja po zmagi. No, v tem primeru sta vendarle na prvem mestu zabava in športni ferplej,« je povedal razpoloženi Fileković, nekdanji as Olimpije in Maribora ter slovenski reprezentant. S podobnim zvezdniškim ugledom so bili na igrišču tudi Englaro, Židan in Juninho, ki so s svojim znanjem, izkušnjami in mojstrskimi potezami dodali kakovost nogometnemu plesu v dežju. Po rednem delu je bil izid izenačen 3:3, po izvajanju kazenskih strelov pa so zmagali modri z 8:7.

Ob igrišču so tekmo spremljali biatlonci Andrej Lanišek, Klemen Bauer, Boštjan Lekan, Andreja Mali, trener skakalcev Jani Grilc, tekača na smučeh Jože in Janez Klemenčič, tekač Bojan Galin, športna delavca Mitja Letnar in Ginter Kržišnik, trener vaterpola Darko Homar, gostitelj Tomaž Hrovat, župana Matej Slapar in Tone Zakrajšek, občinski svetnik Sandi Uršič, glasbenik Stane Kregar, podjetnika Andrej Omovšek in Matjaž Funtek, po nogometnih in navijaških naporih pa je Tomaž Hrovat vse udeležence pogostil v Resortu Knez.