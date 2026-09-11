Bo nogometni vratar postal kralj?! Komisija ga je izbrala za prestolonaslednika

Karierni skok iz nižjeligaškega nogometa na kraljevi prestol je precej neobičajen, a bi kmalu lahko postal resničnost za Georgea Desmonda Kamurasija. Vratar angleškega devetoligaša SE Dons, znan tudi pod vzdevkom »Big G«, se je znašel pred nepričakovano življenjsko odločitvijo.

Kamurasi, ki je v Veliki Britaniji znan tudi po nastopih v priljubljeni televizijski oddaji Soccer AM, namreč izhaja iz kraljeve družine. Po smrti njegovega bratranca, kralja Oya Nyimbe Kabambe Iguruja Rukidija IV., ki je bil ob prihodu na oblast pri treh letih najmlajši monarh na svetu, ga je komisija 21 predstavnikov izbrala za njegovega naslednika na čelu ljudstva Tooro v Ugandi.

A vse kaže, da bo nogometaš prestolonasledstvo zavrnil. Kamurasi, ki je kapetan kluba iz predmestja Londona, se je nedavno poročil ter z družino živi v Veliki Britaniji, s klubom pa je že potrdil sodelovanje za novo sezono. V Ugandi mediji poročajo, da se nima namena preseliti v Afriko in prevzeti kraljevih dolžnosti. Zaradi pogreba svojega bratranca v Ugandi je izpustil tudi zadnjo tekmo svojega moštva v pokalu FA.