Bomba iz NBA! Dallas odpustil glavnega krivca Dončićeve menjave

Vodstvo košarkarskega kluba v severnoameriški ligi NBA Dallas Mavericks je z mesta generalnega menedžerja odpustilo Nica Harrisona in na to mesto začasno imenovalo Michaela Finleyja in Matta Riccardija, je na omrežju X zapisala ekipa iz Teksasa.

Najbolj »osovražena oseba«

Harrison je že dolgo časa najbolj »osovražena oseba« v Dallasu, njegov odstop privrženci teličkov zahtevajo že od februarja letos, ko je bil glavni pobudnik za eno največjih menjav v zgodovini NBA. Tedaj je Dallas 25-letnega slovenskega zvezdnika Luko Dončića presenetljivo poslal v Los Angeles Lakers, v nasprotno smer pa sta se odpravila Anthony Davis in Max Christie. Teksaška ekipa si je pridobila tudi pravico kalifornijske do prve izbora na naboru 2029.

Razlog za slovo Harrisona so tudi porazni rezultati teksaške ekipe v začetku sezone. Dallas je trenutno na predzadnjem mestu v zahodni konferenci, na dosedanjih enajstih tekmah je dosegel le tri zmage in doživel osem porazov. Identičen izkupiček v zahodni konferenci ima še New Orleans Pelicans, še slabšega pa imajo tri ekipe v vzhodni konferenci - Indiana Pacers in Brooklyn Nets (oba 1-9) ter Washington Wizards (1-10).

Lastnik Dallasa z odprtim pismom

Lastnik Dallasa Patrick Dumont se je zavoljo poraznega uvoda v sezono in nekaterih »starih grehov« odločil, da odpusti generalnega menedžerja Harrisona, svojo odločitev pa je privržencem pojasnil v odprtem pismu.

»Draga družina Mavs, maja 2024 so Mavericks osvojili naslov prvaka v zahodni konferenci. V velikem finalu nam sicer ni uspelo doseči končnega cilja, a vsi smo se strinjali, da je naša prihodnost svetla. Kot navijači te franšize imate vso pravico od nas zahtevati zavezanost k uspehu,« je v odprtem pismu zapisal Dumont.