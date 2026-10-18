Borut Pahor razkril, zakaj letos ni tekel na ljubljanskem maratonu: »Danes me je bolelo srce« (FOTO)

Nekdanji slovenski predsednik in premier Borut Pahor je že večkrat doslej tekel na ljubljanskem maratonu. Letos mu to ni uspelo. Nastopa mu ni preprečila poškodba, temveč službene obveznosti. A kot se je kasneje izkazalo, bi vseeno lahko nastopil na letošnji tekaški prireditvi. Kot je razkril na družbenem omrežju Instagram, so bile službene obveznosti nato prestavljene. Si je pa, sodeč po sliki, ki jo je objavil, letošnji 30. NLB ljubljanski maraton lahko ogledal v živo.

Gledati druge tekače mu ni bilo lahko. »Danes me je bolelo srce. Stal sem ob progi maratona in navijal za tekače. Saj je bilo super vzdušje, ampak kaj bi dal, da bi tekel z njimi. Moral bi biti v tujini, zato se nisem prijavil, potem pa so bile službene obveznosti zadnji hip prestavljene. Toda vseeno mi ni žal. Ko me je bolelo srce, sem spoznal, kakšno tekaško lakoto čutim in to mi je pomagalo preboleti vse skupaj. Komaj čakam prvi naslednji maraton, februarja v Splitu. Tekačem in organizatorjem pa čestitke, super ste bili,« je zapisal v objavi.

Zmagi na maratonu sta šli v Kenijo in Etiopijo

Letošnji maraton v Ljubljani je sicer postregel z vrhunskim tekom. Kenijec Enock Onchari (2:04:55) in Etiopijka Haftamnesh Tesfay Haylu (2:19:17) sta 42 km pretekla rekordno hitro in zmagala. Med Slovenci je bil najboljši Anže Roblek, ki je bil šesti (2:22:53). Med Slovenkami pa je bila najboljša Saša Pisk na sedmem mestu (2:49:39). Oba sta postala tudi državna prvaka.