  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠPORT IN VOJNA

Brez milosti! Iranske nogometašice zdaj razglasili za izdajalke, grozi jima smrtna kazen (VIDEO)

Tihi protest proti režimu, ki jih lahko stane življenja.
FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
M. U.
 6. 3. 2026 | 21:40
1:57
A+A-

Iranska ženska nogometna reprezentanca se je po tekmi na Azijskem pokalu znašla v središču velike politične in družbene polemike. Njihova odločitev, da pred srečanjem z Južno Korejo ne pojejo državne himne, je v Iranu sprožila ostre odzive, nekateri režimski mediji pa so šli celo tako daleč, da so igralke razglasili za izdajalke.

Ostre obtožbe na državni televiziji

Poleno na ogenj je dodala izjava voditelja iranske državne televizije Mohammada Reze Shahbazija, ki je dejal, da bi bilo treba z nogometašicami ravnati zelo strogo. Po njegovih besedah takšno dejanje v vojnih razmerah pomeni izdajo države.

V Iranu sicer velja izdaja za eno najtežjih kaznivih dejanj, za katero je predvidena tudi smrtna kazen.

image_alt
Klemen Grošelj: »Evropejci bomo plačali najvišjo ceno za vojno na Bližnjem vzhodu«

»V vojnih razmerah mora biti vsak, ki stori nekaj proti svoji državi, strožje kaznovan. Javnost in oblasti morajo takšne ljudi obravnavati kot izdajalce,« je sporočil Shahbazi.

Tihi protest proti režimu

Med igranjem himne so nogometašice stale v tišini, kar so mnogi razumeli kot simbolen protest proti režimu. Vse se je zgodilo v izjemno napetem trenutku, le nekaj dni po tem, ko je bil v ameriško-izraelskem napadu ubit iranski vrhovni vodja ajatola Ali Hamenej.

Strah in pozivi k azilu

Pred naslednjo tekmo proti Avstraliji, ki so jo Iranke izgubile z 0:4, je reprezentanca himno vendarle pela. Nekateri komentatorji menijo, da so to storile pod pritiskom oblasti.

image_alt
Iran po smrti Hameneja izbral naslednika, Izrael: Ubili ga bomo, ne bo se mogel skriti

Na družbenih omrežjih pa so se pojavili tudi pozivi avstralskim oblastem, naj nogometašicam ponudijo azil, ob opozorilih, da bi se lahko ob vrnitvi v Iran soočile z resnimi posledicami.

Več iz teme

nogometašiceIranizdaja
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Ženski dan

O tem, kaj vse ženske čaka doma ...
Marko Kočevar6. 3. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Osmi marec je dan, ki pripada zmagovalkam

Slovenke 8. marec praznujejo že 115 let - danes jih je več kot moških, živijo dlje in so vse bolj izobražene.
Bojan Budja6. 3. 2026 | 22:25
22:17
Novice  |  Slovenija
PRED VOLITVAMI

Predstavniki strank na soočenju o varnosti, Šutarjev zakon še vedno buri duhove

Mnenja so soočili predstavniki osmih strank, ki jim javnomnenjske raziskave obljubljajo uvrstitev v parlament.
6. 3. 2026 | 22:17
22:01
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBSOJEN

Sodišče zapečatilo Lazarjevo usodo: zadavil je svoje dekle in ob truplu živel dva dni

Tožilstvo je zanj predlagalo skoraj najvišjo možno kazen za uboj.
Boštjan Celec6. 3. 2026 | 22:01
21:50
Lifestyle  |  Stil
MILENA SVETUJE

Poštar mu je prinesel škatlo, v kateri je bil kaktus zelo zgovorne oblike

Pisala nam je bralka, ki je po ločitvi šla z dežja pod kap
Milena Miklavčič6. 3. 2026 | 21:50
21:40
Šport  |  Športni trači
ŠPORT IN VOJNA

Brez milosti! Iranske nogometašice zdaj razglasili za izdajalke, grozi jima smrtna kazen (VIDEO)

Tihi protest proti režimu, ki jih lahko stane življenja.
6. 3. 2026 | 21:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki