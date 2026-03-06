Brez milosti! Iranske nogometašice zdaj razglasili za izdajalke, grozi jima smrtna kazen (VIDEO)

Iranska ženska nogometna reprezentanca se je po tekmi na Azijskem pokalu znašla v središču velike politične in družbene polemike. Njihova odločitev, da pred srečanjem z Južno Korejo ne pojejo državne himne, je v Iranu sprožila ostre odzive, nekateri režimski mediji pa so šli celo tako daleč, da so igralke razglasili za izdajalke.

Ostre obtožbe na državni televiziji

Poleno na ogenj je dodala izjava voditelja iranske državne televizije Mohammada Reze Shahbazija, ki je dejal, da bi bilo treba z nogometašicami ravnati zelo strogo. Po njegovih besedah takšno dejanje v vojnih razmerah pomeni izdajo države.

V Iranu sicer velja izdaja za eno najtežjih kaznivih dejanj, za katero je predvidena tudi smrtna kazen.

»V vojnih razmerah mora biti vsak, ki stori nekaj proti svoji državi, strožje kaznovan. Javnost in oblasti morajo takšne ljudi obravnavati kot izdajalce,« je sporočil Shahbazi.

Tihi protest proti režimu

Med igranjem himne so nogometašice stale v tišini, kar so mnogi razumeli kot simbolen protest proti režimu. Vse se je zgodilo v izjemno napetem trenutku, le nekaj dni po tem, ko je bil v ameriško-izraelskem napadu ubit iranski vrhovni vodja ajatola Ali Hamenej.

Strah in pozivi k azilu

Pred naslednjo tekmo proti Avstraliji, ki so jo Iranke izgubile z 0:4, je reprezentanca himno vendarle pela. Nekateri komentatorji menijo, da so to storile pod pritiskom oblasti.

Na družbenih omrežjih pa so se pojavili tudi pozivi avstralskim oblastem, naj nogometašicam ponudijo azil, ob opozorilih, da bi se lahko ob vrnitvi v Iran soočile z resnimi posledicami.