Bronasta olimpijka, ki je na strani za odrasle objavljala provokativne posnetke, izključena iz prihodnjih olimpijskih iger (FOTO)

Zaradi prepovedi nastopanja bo atletinja izključena iz številnih večjih dogodkov in tekmovanj, vključno z naslednjimi olimpijskimi igrami v Los Angelesu, saj bo izpustila velik del predturnirnega cikla.

31-letna Alysher Newman je bila v začetku letošnjega leta že začasno suspendirana, odločitev pa je bila dokončna po preiskavi Enote za integriteto v atletiki. V izjavi je protidopinška organizacija zapisala: »AIU je Alyshi Newman prepovedala nastopati 20 mesecev, zaradi neupoštevanja pogojev za posredovanje podatkov o prebivališču. Rezultati prepovedi veljajo od 23. avgusta 2025.« Razlog naj bi bil torej, da iz nekega razloga ni želela posredovati podatkov o svojem pravem bivališču, hkrati pa je tudi zamudila obvezne dopinške teste.

Zamuda na teste naj bi bil posledica medijske angažiranosti, poroča medij Female in Sports. Kakšne medijske angažiranosti ni jasno, je pa znano, da se atletinja pospešeno ukvarja s prodajo vročih posnetkov na platformi OnlyFans.

Bila je obetavna skakalka s palico

Newmanova je dobitnica bronaste olimpijske medalje in prvakinja iger Commonwealtha. Ima tako kanadski državni rekord kot rekord iger Commonwealtha v skoku s palico za ženske. Na poletnih olimpijskih igrah leta 2024 je osvojila bronasto medaljo, na igrah Commonwealtha leta 2018 pa zlato, Kanado pa je zastopala na treh olimpijskih igrah – 2016, 2020 in 2024, tekmovala pa je tudi na turnirjih Diamantne lige.

Med olimpijskimi igrami v Parizu leta 2024 je bila ena od večih športnic, ki so se za dopolnitev dohodka odločile za deljenje fotografij na spletu. Golo jo lahko vidite za le dobrih 10 evrov na mesec.