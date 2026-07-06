Čeferin ostro nad Fifo: »Prestopili ste rdečo črto, to je nevaren precedens« (VIDEO)

Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi Aleksander Čeferin, je objavila eno najostrejših javnih sporočil doslej na račun Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Povod je bila sporna odločitev, da Folarinu Balogunu po rdečem kartonu začasno odložijo izvršitev kazni, s čimer so mu omogočili nastop v osmini finala svetovnega prvenstva proti Belgiji.

V Uefi menijo, da je Fifa s to potezo resno omajala verodostojnost tekmovanja. Že na začetku sporočila so zapisali, da je bila z enoletnim pogojnim odlogom samodejne prepovedi nastopa »prestopljena rdeča črta«.

Aleksander Čeferin. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Brez prostora za različne razlage

Evropska nogometna zveza poudarja, da nogomet temelji na pravilih, ki zagotavljajo pošteno in pregledno tekmovanje, ter da v tem primeru ni bilo prostora za različne razlage. »Samodejna prepoved nastopa za najmanj eno tekmo po rdečem kartonu ni stvar proste presoje in ne zahteva posebne odločitve pristojnega organa, da začne veljati,« so zapisali.

Po njihovem mnenju gre za temeljno načelo pravil, pri katerem ne bi smelo biti izjem, še posebej ne sredi turnirja, na katerem so drugi igralci v enakem položaju svoje kazni že odslužili.

Opozarjajo na nevaren precedens

V Uefi posebej opozarjajo na posledice, ki bi jih lahko imela takšna odločitev za nadaljevanje svetovnega prvenstva. »Ko dosledna uporaba pravil ni več zagotovljena s strani tistih, ki bi jih morali varovati, je ogrožena integriteta igre, verodostojnost tekmovanja pa načeta,« so zapisali.

Dodajajo, da je Fifa ustvarila precedens, zaradi katerega bo treba podobne primere v nadaljevanju prvenstva obravnavati enako, kar bi lahko dodatno ogrozilo regularnost tekmovanja.

»Odločitev brez primere«

V Evropski nogometni zvezi poudarjajo, da svetovno prvenstvo ni osamljen dogodek, temveč tekmovanje, katerega odločitve vplivajo na nogomet po vsem svetu.

»Nogomet je najbolj priljubljen šport na svetu, ker se povsod igra po enakih pravilih. Če se ta pravila začnejo uporabljati različno, posledic ne bo občutilo le to prvenstvo, ampak ves nogomet,« sporočajo iz Nyona.

Sporočilo so zaključili z doslej eno najostrejših javnih kritik Fife. »Zato izražamo začudenje in nejevero nad takšno odločitvijo – brez primere, nerazumljivo in neopravičljivo,« so še zaključili pri krovni nogometni hiši na stari celini.