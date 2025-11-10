Član Manchester Uniteda ne bo mogel igrati proti Kosovu in Švedski, Šeškova poškodba prehuda

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je sporočila, da reprezentančni napadalec in član Manchester Uniteda Benjamin Šeško zaradi poškodbe ne bo mogel igrati v zadnjem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026, ko se bo Slovenija 15. in 18. novembra merila s Kosovom in Švedsko.

Kot so zvečer sporočili iz NZS, je po popoldanskem treningu zdravniška služba slovenske nogometne reprezentance s strani kluba prejela celotno medicinsko dokumentacijo v zvezi z zdravstvenim stanjem Benjamina Šeška po sobotni poškodbi, vključno s trenutno klinično sliko in opravljenimi preiskavami.

Žal poškodba v tem trenutku ne omogoča trenažnega procesa

V prihodnjih dneh so v klubu načrtovani dodatni pregledi in začetek zdravljenja, zato Benjamin žal ne bo mogel sodelovati v tokratni reprezentančni akciji, so zapisali pri NZS in dodali, da Šešku želijo hitro okrevanje in čimprejšnjo vrnitev na nogometne zelenice.

Šeško se je poškodoval na sobotnem ligaškem obračunu Uniteda in Tottenhama, ki ga je sicer začel na klopi za rezervne nogometaše, v drugem delu vstopil v igro in jo nato tik pred koncem rednega dela zapustil zaradi poškodbe.