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Cristiano Ronaldo dahnil usodni »da«?! Na spletu zakrožile 'fotografije čarobnega dne'

​Poročni načrti Cristiana Ronalda in Georgine Rodríguez: med govoricami, ugibanji in izjavami družine
Na spletu so že zakrožile podobe njune domnevne poroke, ustvarjene z umetno inteligenco. FOTO: Zajem Zaslona Instagram
Na spletu so že zakrožile podobe njune domnevne poroke, ustvarjene z umetno inteligenco. FOTO: Zajem Zaslona Instagram
N. P.
 4. 8. 2026 | 20:53
2:50
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Po zaključku svetovnega prvenstva so se v medijih znova razvnele govorice o poroki nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda in njegove dolgoletne partnerice Georgine Rodríguez. Ronaldo je že prej potrdil, da načrtuje poroko po koncu prvenstva, v zadnjem času pa so v javnost prišle nove podrobnosti, čeprav točen datum in lokacija uradno ostajata skrivnost.

Poročna mrzlica je v zadnjih tednih dosegla vrhunec. Po nekaterih namigih naj bi bila poroka načrtovana za soboto, 8. avgusta, in sicer na Madeiri, kjer je Ronaldo odrasel. Za ta termin naj bi bila že rezervirana katedrala v Funchalu in bližnji luksuzni hotel s petimi zvezdicami Savoy Palace. Odločitev za cerkveni obred odraža katoliško vzgojo nogometaša in željo para, da s svojo izbiro počasti svojo vero. S tem se poroka odmika od druge velike športno obarvane poroke letošnjega poletja, ko sta se Taylor Swift in Travis Kelce 3. julija poročila v znani dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Ob tem se poraja tudi vprašanje, ali bosta Ronaldo in Georgina od gostov zahtevala podpis sporazuma o varovanju zasebnosti (NDA) ter prepovedala fotografiranje, kot sta to storila Kelce in Swiftova. Poleg Madeire so se v medijih pojavljala tudi druga ugibanja: nekateri so dogodek selili v palačo Quinta da Regaleira v Sintri ali na Balearske otoke, pozorni opazovalci pa so preverjali celo urnik brazilskega pevca Luana Santana, češ da naj bi nastopil na njuni slovesnosti.

Strasti pa sta nekoliko umirili Ronaldovi sestri. Katia Aveiro je za portugalski tisk pojasnila, da datum še ni določen in da letos Georgina ne bo nosila poročne obleke, medtem ko je starejša sestra Elma izjavila, da je bila poroka za zdaj prestavljena. Kljub temu nekateri verjamejo, da gre le za preusmerjanje pozornosti in da bosta zvezdnika usodni »da« izrekla v strogi tajnosti.

Ronaldo in Georgina sta se zaročila avgusta 2025, po skoraj devetih letih zveze. Zaročni prstan s 30-karatnim diamantom, katerega vrednost ocenjujejo na dva do štiri milijone evrov, je takrat sprožil val zanimanja. Njuna zgodba se je začela leta 2016 v Madridu, kjer je Georgina delala kot prodajna svetovalka v trgovini Gucci. Skupaj sta prestala uspešne kot tudi izjemno težke trenutke, med katerimi je bila najhujša izguba novorojenega sina ob rojstvu dvojčkov leta 2022.

Na spletu so medtem že zakrožile 'fotografije' Ronalda z izbranko na poročni dan. Seveda so ustvarjene s pomočjo umetne inteligence.

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