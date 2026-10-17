Dan pred tekmo športnika (31) našli mrtvega pod prho, kljub temu bodo igrali njemu v čast (FOTO)

Južnoafriški ragbi zvezdnik Hyron Andrews je tragično preminil le dan pred prvo tekmo ekipe Lions v evropskem pokalu prvakov. Star je bil 31 let. Po poročanju francoskih medijev so ga v petek zjutraj našli neodzivnega pod prho v hotelu v bližini mesta La Rochelle. Pristojni domnevajo, da je mladi športnik umrl zaradi srčnega infarkta, reševalci so ga na kraju poskušali oživljati, a neuspešno.

31-letni Andrews je bil s svojo ekipo na gostovanju v Franciji, igralci in drugi člani ekipe pa so bivali na otoku Île de Ré, igralcem in osebju ekipe Lions ter zaposlenim v hotelu pa so po tragediji ponudili psihološko pomoč.

Sobotno tekmo bodo kljub vsemu odigrali, saj so iz kluba sporočili, da bodo nastopili v čast pokojnemu soigralcu. V izjavi za javnost so zapisali: »Celotna ekipa Lions Rugby Company je globoko užaloščena zaradi smrti igralca Hyrona Andrewsa. Dogodek je globoko prizadel tudi mednarodno ragbi skupnost. Nekdanji igralec ekip Sharks in Sale Sharks je bil cenjen član družine Lions, njegovo izgubo bodo močno občutili njegovi soigralci, trenerji, navijači in vsi, ki so imeli privilegij, da so ga poznali.«

Ob tem so Hyronovi ženi Maiglin, njunima malima sinovoma in celotni družini Andrews izrekli globoko sožalje in dodali, da so »v tem času nepredstavljive žalosti naše misli z njimi«. Oboževalce so prosili, da v času žalovanja spoštujejo njihovo zasebnost.

Izvršni direktor ekipe Lions Rugby Company Rudolf Straeuli je dodal: »Zaradi Hyronove smrti smo povsem strti. Bil je ne le nadarjen igralec ragbija, temveč tudi dragocen član naše družine Lions, ki se nam je pridružil šele v tej sezoni.« Kot še pišejo francoski mediji, je bila po smrti mladega športnik odrejena obdukcija, ki naj bi razkrila vzrok smrti.