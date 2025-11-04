David Beckham postal vitez, Victoria pa dama: »Nikoli si nisem mislil, da bom ...«

Legendarni angleški nogometaš David Beckham je v torek, 4. novembra, uradno postal vitez. Na slovesnosti na gradu Windsor mu je kralj Karel III. podelil naziv sir – v priznanje njegovim zaslugam za šport in dobrodelnost.

Suknjič je oblikovala Victoria. FOTO: Andrew Matthews Via Reuters

V čustvenem nagovoru po podelitvi je Beckham dejal, da je to »najbolj ponosen trenutek njegovega življenja«. »Kot deček iz vzhodnega Londona si nikoli nisem predstavljal, da bom stal tukaj, pred kraljem. To je več, kot sem si kdajkoli upal sanjati,« je povedal.

Poleg športnih dosežkov, od nepozabnih tekem za Manchester United do vloge ambasadorja pri Unicefu, je kralj izpostavil tudi njegovo dolgoletno dobrodelno delo. Beckham je že dve desetletji vključen v številne humanitarne projekte, zadnja leta pa sodeluje tudi s Kraljevo fundacijo.

Na podelitvi je izstopal v elegantnem sivem suknjiču, ki ga je – kot je priznal z nasmeškom – oblikovala njegova žena Victoria Beckham, zdaj uradno Lady Beckham. »Kralj mi je dejal, da sem videti odlično. Navdih zanj sem našel v njegovih starih fotografijah. Victoria je poskrbela za vse, kot vedno,« se je pošalil Beckham.

Nogometni princ je tako postal vitez zelenic in src, čigar kariera in življenje ostajata preplet športa, stila in iskrene predanosti.