Diskvalifikacija Domna Prevca vznemirila Roberta Hrgoto. Pravi, da so stalne kontrole pri njem zelo »vprašljive«

Najboljše smučarske skakalce in skakalke je pot iz Lahtija na Finskem medtem pripeljala v sosednjo Norveško. Za točke svetovnega pokala se bodo ta konec tedna potegovali na slovitem Holmenkollnu, ki velja za »meko« nordijskega smučanja. Na tem znamenitem prizorišču nad Oslom so, denimo, prvo tekmovanje v smučarskih skokih izpeljali že davnega leta 1892.

Na Norveškem še zmeraj odmeva diskvalifikacija, ki je prejšnji petek v Lahtiju doletela vodilnega v skupni razvrstitvi Domna Prevca. Ker je imel za centimeter predolge smuči oziroma ker je bil za 100 gramov prelahek, so mu pristojni prečrtali prvo mesto, ki bi ga dosegel, če ne bi »padel« na kontroli opreme. Namesto popolnega slavja je tako z mešanimi občutki pospremil novico, da si je kljub ničli že pred zadnjimi sedmimi posamičnimi tekmami zagotovil veliki kristalni globus.

Slovenski šampion je tako v pičlem letu dni na skakalnicah in letalnicah osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Po naslovu svetovnega prvaka na veliki napravi v Trondheimu je za konec prejšnje sezone navdušil s svetovnim rekordom v Planici, letos pa si je že priboril zlatega orla, zlato lovoriko na olimpijskih igrah v Predazzu in skupno zmago v svetovnem pokalu. Vse lovorike si je pred njim v tem športu priskakal le še legendarni Finec Matti Nykänen.

Robert Hrgota se ni mogel sprijazniti z diskvalifikacijo Domna Prevca. FOTO: Blaž Samec/Delo

Razumel bi, če bi bili vso zimo tako strogi

Kakorkoli že; če je »Domenator« zelo mirno sprejel diskvalifikacijo, pa se je zaradi nje precej vznemiril glavni trener naše reprezentance Robert Hrgota. »Pičlih 100 gramov! Škoda, da se v našem športu dogajajo takšne stvari,« je zmajeval z glavo 37-letni Velenjčan, ki bi razumel, če bi bili odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) skozi vso sezono na vseh tekmah tako strogi. »Potem bi takšno diskvalifikacijo sprejel brez težav,« je pripomnil selektor in nadaljeval, da so stalne kontrole pri Prevcu zelo »vprašljive«.

»Glede na to, da je Domen najboljši skakalec, razumem, da ga pregledajo po vsaki seriji. Toda pri tolikšnem številu kontrol se prej ali slej nekaj odkrije. Vsi tekmovalci so namreč na meji. Prevca so, denimo, v tej sezoni že tolikokrat pregledali kot nekatere celotne reprezentance skupaj. Iščejo, iščejo in iščejo. Upam, da so bili v Lahtiju zadovoljni, ker so končno nekaj tudi našli,« se je jezil Hrgota, ki se nadeja, da bo v Oslu, kjer bodo jutri (16.45) kvalifikacije za sobotno tekmo (16.40; nedeljska se bo začela pol ure prej), vendarle vse v redu.

20 uvrstitev na oder za najboljše je v tej sezoni svetovnega pokala že dosegel Domen Prevc, od tega 13 zmag.

Ob Prevcu bodo sicer na Holmenkollnu pod slovensko zastavo skakali še Anže Lanišek, Žak Mogel, Rok Oblak in Žiga Jančar, ki je v moštvu zamenjal Timija Zajca. Na tem norveškem prizorišču bodo jutri (19.45) tudi kvalifikacije skakalk, tekmi pa v soboto in nedeljo ob 14.30 oziroma 14.20. Ob Niki Prevc, ki je pred tednom dni v Lahtiju potrdila osvojitev tretjega zaporednega velikega kristalnega globusa, se bodo od naših deklet dokazovale še Taja Bodlaj, Ema Klinec, Katra Komar, Maja Kovačič in Nika Vodan.