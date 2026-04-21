Dobil sto odstotkov glasov, Franjo Bobinac ostaja predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (FOTO)

Franjo Bobinac ostaja tretji predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) v zgodovini. Kot edini kandidat je dobil potrditev skupščine v Ljubljani za nadaljevanje njegovega prvega mandata, ki se je začel pred štirimi leti in se bo končal leta 2030.

Dobil sto odstotkov glasov.

Bobinac je na tajnem elektronskem glasovanju dobil sto odstotkov glasov. Pred glasovanjem je izpostavil, da so se sredstva iz državnega proračuna za šport v prejšnjih slabih treh letih povečala z 22 na 64 milijonov evrov, »sredstva pa so bila namenjena tudi za delovanje naših članic«. V tem obdobju je šport prišel izpod šolskega pod gospodarsko ministrstvo.

V predstavitvi svojega programa je izpostavil, da si želi skupaj z ekipo usmeriti državo, da bi postala najbolj športna nacija na svetu. In to ne le po vrhunskih rezultatih v mednarodnem merilu, ampak tudi pri aktivnem življenjskem slogu vseh generacij. Prav tako je obljubil nadaljevanje sodelovanja s slovenskim gospodarstvom in turizmom.

55. redne seje in 56. volilna skupščina Olimpijskega komiteja Slovenije, kjer je bil izvoljen Franjo Bobinac. FOTO: Leon Vidic/delo