Dobra novica za Dončića: že takoj na začetku ga uvrščajo najvišje

Severnoameriška košarkarska liga NBA je na spletu objavila prvo lestvico igralcev v boju za najprestižnejšo posamično lovoriko tekmovanja, naziv najkoristnejšega igralca lige (MVP). Prav na vrh so v ligi postavili slovenskega zvezdnika moštva Los Angles Lakers Luko Dončića. Ljubiteljem košarke je po desetini tekem, ki so jih v novi sezoni odigrala moštva, sicer jasno, da se je boj za naziv MVP šele dobro začel in da prva lestvica odraža le stanje v uvodu tekmovanja. Vseeno pa statistika o doseženih točkah, skokih, podajah, blokadah in ukradenih žogah potrjuje, kdo je trenutno v najboljši formi. V ligi so ocenili, da je doslej v ligi največ pokazal Dončič. Ljubljančan je na osmih odigranih tekmah v povprečju dosegel po 38,5 točke, 8,1 skoka in 8 podaj.

A slovenski reprezentant premika tudi statistične mejnike v ligi. Postal je prvi igralec v zgodovini, ki je na šestih zaporednih tekmah dosegel vsaj 35 točk, pet skokov, pet asistenc in pet zadetih metov za tri točke. Na petih od zadnjih šestih tekem je dosegel vsaj 40 točk, na šestih zaporednih tekmah pa je že v prvem polčasu dosegel najmanj 20 točk. Proti Utahu je nasul 52 točk in po tej predstavi ga je Giannis Antetokounmpo (Miami Heat) označil za enega najboljših strelcev vseh časov. Pri NBA dodajajo, da je Dončić vse boljši tudi v obrambi in vsaj dokler bodo Los Angeles Lakers tudi zmagovali, bo ostal med kandidati za naziv najboljšega posameznika. Jezerniki so dobili sedem od prvih devetih tekem.

Tik za Dončićem Wembanyama in Gilgeous-Alexander ​

A konkurenca za laskavo lovoriko je izjemna. Trenutno sta na drugem in tretjem mestu Victor Wembanyama (San Antonio Spurs, 29 točk, 12,4 skoka in 4,5 blokade na tekmo) in Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder, 30,1 točke, 4,5 podaje in 4,1 skoka na tekmo). Do 10. mesta sledijo Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Alperen Sengun (Houston Rockets), Stephen Curry (Golden State Warriors), že omenjeni Antetokounmpo, Cooper Flagg (Dallas Mavericks) in Nikola Jokić (Denver Nuggets).