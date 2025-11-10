Domen Prevc do še boljših skokov tudi s konjem in desko

V nadaljevanju preberite:

Če se sezona za svetovni pokal v smučarskih skokih pozna po zadnjih tekmah za veliko nagrado FIS, potem se Domnu Prevcu obeta uspešna olimpijska zima 2025/26. Svetovni prvak in rekorder se je pred dvema tednoma na finalu v Klingenthalu izkazal s tretjim mestom, za nameček je prispeval levji delež k tamkajšnjemu drugemu mestu Slovenije na preizkušnji mešanih ekip, na kateri je bil z naskokom najboljši posameznik. V daljšem pogovoru za Delo je 26-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih, sicer član kranjskega Triglava, razkril marsikaj zanimivega o letošnjih pripravah, opremi, nedavni olimpijski generalki v Predazzu, tamkajšnjih skakalnicah, dirki motoGP v Misanu, avtomobilih, deskanju na valu, konjih, jahanju ... V Kobilarni Lipica je pred kratkim postal tudi boter lipicanskemu žrebičku 073 Neapolitano Thais XII.