Domen Prevc pa res uživa v letenju, ne boste uganili, česa se je lotil sedaj

Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se po izjemni lanski sezoni pripravlja na novo zimo. Kot je dejal v pogovoru za Red Bull, mu motivacije za premikanje novih mejnikov ne manjka, saj želi preseči še rekorda brata Petra Prevca po številu točk v eni sezoni ter Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu.

Ob tem je 27-letnik v izteku pod letalnico bratov Gorišek še povedal, da si želi še izboljšati tudi lastno rekordno znamko 254,5 metra. »Za mene osebno je največja motivacija, da premagam samega sebe. Pa da minulo sezono še nadgradim. Ker marsikdo težko verjame, da lahko to ponoviš, ampak jaz verjamem. Vsaka zmaga, vsak rezultat se začne z neko željo, neko mislijo. Tisti občutek letenja, podpora pod smučmi, ko te nese. Iskanje tega občutka me najbolj poganja,« je povedal Prevc in dodal, da ne leti rad le na smučeh, temveč tudi na splošno.

»V letenju res uživam, v vseh oblikah. Rad letim. Zdaj delam izpit za helikopter, ki je bil že od majhnega moja največja strast. Vedno sem si želel helikopter na daljinca, po moje sem vsaj petkrat zanj pisal Miklavžu. Na koncu je obupal in mi ga tudi prinesel. In od takrat naprej je ta želja ostala,« je razkril skakalni as.

»Letos pa sem dobil še partnerje, ki so mi omogočili, da sem se tega lahko lotil in bom letel še v resnici, ne le z igračko. Zdaj začenjam tudi že prakso, teorijo sem končal, delam na licenci športnega pilota, kar mi bo omogočilo, da bom svet letenja spoznaval še v drugih oblikah, dimenzijah,« je povedal Prevc.