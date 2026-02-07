  • Delo d.o.o.
OLIMPIJSKE IGRE

Domen Prevc razkril tri stvari, ki jih nismo pričakovali pred olimpijado: »Levega zavežem bolj ohlapno«

Skakalni as je na oder svetovnega pokala stopil že kot 16-letnik, a ga Slovenija ni peljala ne v Pjongčang 2018 ne v Peking 2022.
Eden najbolj nenavadnih trenutkov, ki jih je doživel zunaj skakalnic, se mu je zgodil v savni. FOTO: Leon Kuegeler Reuters
Eden najbolj nenavadnih trenutkov, ki jih je doživel zunaj skakalnic, se mu je zgodil v savni. FOTO: Leon Kuegeler Reuters
N. P.
 7. 2. 2026 | 11:00
2:45
Letošnje olimpijske igre bodo – verjeli ali ne – prve za Domna Prevca. Skakalni as iz Dolenje vasi pri Železnikih je na oder svetovnega pokala stopil že kot 16-letnik, a ga Slovenija ni peljala ne v Pjongčang 2018 ne v Peking 2022. Zdaj pa je končno napočil njegov čas.

V intervjuju za Delo je razkril nekaj podrobnosti, ki povedo, da pri njem nič ni naključno, niti vezalke. Na vprašanje, ali si skakalnih čevljev res ne zaveže pretirano močno, kot se govori, je potrdil: »Da, to drži.« Dodal je še: »Levega zavežem bolj ohlapno, da ima stopalo več prostora, desnega pa bolj tesno.« Zakaj takšna “čudna” kombinacija? »Pri tem gre za mikronastavitve, ker je pač moje levo stopalo malce drugačno od desnega,« je pojasnil.

Prevca moti, da se denar v skokih preveč ustavi pri vrhu. Prizna, da skupni zmagovalec novoletne turneje »prejme lepo vsoto«, a bi po njegovem morali pogledati širše: »Dobro bi bilo, če bi še povečali nagradni sklad in ga bolj razporedili med vse tekmovalce.« Ob tem jasno pove, da sam pri tem nima moči odločanja in doda, da so smučarski športi v primerjavi z največjimi panogami še vedno v ozadju: »Dejstvo je, da so smučarski športi nekoliko zapostavljeni … Verjetno je celo kriket bolj globalen.«

Po nedavni zmagi na novoletni turneji Prevc pravi, da je v sebi naredil pomemben premik. FOTO: Leon Kuegeler Reuters
Po nedavni zmagi na novoletni turneji Prevc pravi, da je v sebi naredil pomemben premik. FOTO: Leon Kuegeler Reuters

Savna na Bledu, Nigerijec in Eurosport

Eden najbolj nenavadnih trenutkov, ki jih je doživel zunaj skakalnic, se mu je zgodil v savni. »Ko sem bil enkrat v savni na Bledu, je bil v njej tudi turist iz Nigerije, ki me je prepoznal,« je povedal. Moški je stopil do njega in ga neposredno vprašal: »Ti si Domen Prevc, kajne?« Ko ga je Prevc začudeno vprašal, od kod ga pozna, je dobil odgovor, ki ga je še dodatno presenetil: moški mu je razložil, »da doma na televiziji gleda smučarske skoke na Eurosportu.«

Po nedavni zmagi na novoletni turneji Prevc pravi, da je v sebi naredil pomemben premik: »Z zmago sem si v glavi naredil kljukico … Odtlej sem le še užival.« In poudari, da ga to razbremeni tudi zdaj: »Nisem več čutil pritiska, da moram v tej sezoni (še) nekaj odnesti.«

Smučarski skoki, kjer se bodo na letošnji olimpijadi prvič pomerili tudi slovenski šampioni, bodo na sporedu v ponedeljek ob 19.00.

Milano Cortina 2026: preverite, kdaj bomo stiskali pesti za naše šampione

Domen Prevc smučarski skoki novoletna turneja olimpijske igre Milano Cortina 2026
ZADNJE NOVICE
11:18
Bulvar  |  Tuji trači
VESELJE

Princesa Kate potrdila govorice: dobili so novega družinskega člana

Bodoča britanska kraljica je še razkrila, da šteje komaj osem mesecev.
7. 2. 2026 | 11:18
11:00
Šport  |  Športni trači
OLIMPIJSKE IGRE

Domen Prevc razkril tri stvari, ki jih nismo pričakovali pred olimpijado: »Levega zavežem bolj ohlapno«

Skakalni as je na oder svetovnega pokala stopil že kot 16-letnik, a ga Slovenija ni peljala ne v Pjongčang 2018 ne v Peking 2022.
7. 2. 2026 | 11:00
10:37
Novice  |  Svet
UMAKNILI SO GA

Trump se ne bo opravičil za sporni video z Obamo: »Sem najmanj rasističen predsednik«

Odgovornost za objavo na osebnem računu predsednika Donalda Trumpa je Bela hiša pripisala neimenovanemu uslužbencu.
7. 2. 2026 | 10:37
10:18
Premium
Šport  |  Tekme
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE

Slovenska šampionka Nika Prevc na treningu potrdila status prve favoritke OI

Nika Prevc vroča favoritinja današnje ženske tekme na srednji skakalnici v Predazzu. Zaradi olimpijskega pritiska slovenska šampionka opaža, da je tudi malce zbegana.
Miha Šimnovec7. 2. 2026 | 10:18
10:03
Bulvar  |  Glasba in film
MESTO ŽIVE KULTURE

Kultura za vse generacije: brezplačni ogledi, delavnice in odprta vrata mariborskih ustanov

Maribor je s slovesnostjo in bogatim spremljevalnim programom znova poudaril kulturo kot temelj mestne identitete
Marko Pigac7. 2. 2026 | 10:03
09:49
Novice  |  Svet
V ITALIJI

Ste videli, kaj se je na otvoritveni slovesnosti zgodilo Vanceu? Trump je ostal odprtih ust (VIDEO)

Ameriški podpredsednik se je z ženo udeležil odprtja zimskih olimpijskih iger.
7. 2. 2026 | 09:49

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
