Domen Prevc razkril tri stvari, ki jih nismo pričakovali pred olimpijado: »Levega zavežem bolj ohlapno«

Letošnje olimpijske igre bodo – verjeli ali ne – prve za Domna Prevca. Skakalni as iz Dolenje vasi pri Železnikih je na oder svetovnega pokala stopil že kot 16-letnik, a ga Slovenija ni peljala ne v Pjongčang 2018 ne v Peking 2022. Zdaj pa je končno napočil njegov čas.

V intervjuju za Delo je razkril nekaj podrobnosti, ki povedo, da pri njem nič ni naključno, niti vezalke. Na vprašanje, ali si skakalnih čevljev res ne zaveže pretirano močno, kot se govori, je potrdil: »Da, to drži.« Dodal je še: »Levega zavežem bolj ohlapno, da ima stopalo več prostora, desnega pa bolj tesno.« Zakaj takšna “čudna” kombinacija? »Pri tem gre za mikronastavitve, ker je pač moje levo stopalo malce drugačno od desnega,« je pojasnil.

Prevca moti, da se denar v skokih preveč ustavi pri vrhu. Prizna, da skupni zmagovalec novoletne turneje »prejme lepo vsoto«, a bi po njegovem morali pogledati širše: »Dobro bi bilo, če bi še povečali nagradni sklad in ga bolj razporedili med vse tekmovalce.« Ob tem jasno pove, da sam pri tem nima moči odločanja in doda, da so smučarski športi v primerjavi z največjimi panogami še vedno v ozadju: »Dejstvo je, da so smučarski športi nekoliko zapostavljeni … Verjetno je celo kriket bolj globalen.«

Po nedavni zmagi na novoletni turneji Prevc pravi, da je v sebi naredil pomemben premik. FOTO: Leon Kuegeler Reuters

Savna na Bledu, Nigerijec in Eurosport

Eden najbolj nenavadnih trenutkov, ki jih je doživel zunaj skakalnic, se mu je zgodil v savni. »Ko sem bil enkrat v savni na Bledu, je bil v njej tudi turist iz Nigerije, ki me je prepoznal,« je povedal. Moški je stopil do njega in ga neposredno vprašal: »Ti si Domen Prevc, kajne?« Ko ga je Prevc začudeno vprašal, od kod ga pozna, je dobil odgovor, ki ga je še dodatno presenetil: moški mu je razložil, »da doma na televiziji gleda smučarske skoke na Eurosportu.«

Po nedavni zmagi na novoletni turneji Prevc pravi, da je v sebi naredil pomemben premik: »Z zmago sem si v glavi naredil kljukico … Odtlej sem le še užival.« In poudari, da ga to razbremeni tudi zdaj: »Nisem več čutil pritiska, da moram v tej sezoni (še) nekaj odnesti.«

Smučarski skoki, kjer se bodo na letošnji olimpijadi prvič pomerili tudi slovenski šampioni, bodo na sporedu v ponedeljek ob 19.00.