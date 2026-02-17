Domen Prevc z dvojnim zlatom prepričal svet, a ne sebe: »Za svoje skoke pa sem upal, da bodo boljši«

Domen Prevc je presenetil z izjavo, da je z dosežki v Predazzu sicer seveda zadovoljen, ne pa tudi s svojimi skoki.

»Pred igrami je bila moja želja oddelati svoje prave skoke. Če bi mi to uspelo, bi bil rezultatsko zadovoljen ne glede na razplet tekmovanj. Rezultatsko sem veliko bolj zadovoljen z igrami, kot sem pričakoval, za svoje skoke pa sem upal, da bodo boljši,« je bil iskren 26-letni šampion, ki bo do konca sanjske sezone skušal obdržati prednost v svetovnem pokalu in v Planici dvigniti veliki kristalni globus.

Šestindvajsetletnik je na OI prišel kot velik favorit z veliko prednostjo v svetovnem pokalu, z dvema zlatima medaljama okrog vratu - s posamične tekme na veliki in tekme mešanih ekip na srednji skakalnici - pa bo dolino Fiemme zapustil zadovoljen. Z dvema zlatima kolajnama se je Prevc ob svojem debitantskem nastopu na olimpijskih igrah na drugem mestu najuspešnejših slovenskih olimpijcev izenačil z Uršo Bogataj in Janjo Garnbret, pred njimi je le Tina Maze, ki ima ob dveh zlatih še dve srebrni kolajni.

S kolajnami je zadovoljen, s svojim nastopom pa ne povsem. FOTO: AFP

Anže Lanišek kljub težavam domov z olimpijskim zlatom

Tudi Anže Lanišek je na igre pripotoval v zelo dobri formi, na igrah pa je imel nemalo težav tako na srednji (26. mesto) kot na veliki (30.) skakalnici. Zelo dobro je skakal na tekmi mešanih ekip, lep je bil tudi njegov prvi skok na superekipni tekmi. »Na obeh skakalnicah sem se lovil, sploh na posamičnih tekmah, na ekipnih mi je šlo bolje. Dobil sem lekcije za naprej, da je treba še kakšno stvar spremeniti. Da bom znal na vseh tekmah pokazati tiste svoje prave skoke,« si je zaželel 29-letnik.

Moška vrsta je na štirih olimpijskih tekmah osvojila dve zlati kolajni, eno na tekmi mešanih ekip skupaj z žensko vrsto. »Sliši se zelo povprečno, polovičen izkupiček, ampak smo pa edini, ki smo dobili dve zlati v moški konkurenci, kar zelo veliko šteje,« je v svoji oceni dejal glavni trener Robert Hrgota. »Zelo, zelo lepo in skoraj smo imeli tri medalje (na superekipni tekmi je Lanišku in Prevcu do kolajne zmanjkalo vsega 1,9 točke, op. STA), ampak skoraj ne pomeni nič. Če poenostavim, so bile to dobre olimpijske igre, videli smo, koliko favoritov je na teh specifičnih skakalnicah v Predazzu. Številnim je spodletelo in veseli me, da Domnu in Anžetu ni, tudi na superekipni tekmi nam skoraj ne bi,« je razmišljal selektor.