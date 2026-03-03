Domna Prevca obtožili goljufanja pred skokom, s katerim je spisal zgodovino (VIDEO)

Slovenski ljubitelji zimskih športov, zlasti smučarskih skokov, so bili navdušeni, ko je Domen Prevc to nedeljo izvedel spektakularen let in postavil nov rekord kultne skakalnice v avstrijskem Kulmu. Prevc je v finalni seriji poletel neverjetnih 245,5 metra ter za meter in pol izboljšal dosedanji rekord, ki ga je 10 let držal njegov starejši brat Peter.

Poljaki ga obtožujejo

A zdaj so senco na njegov veličastni skok in šesto zaporedno zmago vrgli poljski mediji. Ti trdijo, da je Prevc pred nastopom nastavljal opremo v nasprotju s pravili, pri čemer namigujejo, da je rokav spodnje majice potegnil čez komolec. Pravila določajo, da rokav spodnje majice pod kombinezonom ne sme segati prek komolca, v primeru našega asa pa naj bi bilo tako po pisanju poljskih novinarjev.

Šest slovenskih skakalk in pet skakalcev v Oslo Glavna trenerja slovenskih skakalnih reprezentanc, Robert Hrgota in Jurij Tepeš, sta sporočila ekipi, ki bosta nastopili konec tedna na tekmah v finskem Lahtiju. Poleg vodilnih v pokalu Nike in Domna Prevca bo med šesterico skakalk ponovno tudi Ema Klinec. Jurij Tepeš bo v Lahti odpeljal še Niko Vodan, Katro Komar, Tajo Bodlaj in Jerico Jesenko, so sporočili s slovenske zveze. Na veliki skakalnici bo prva tekma skakalk že v četrtek, druga sledi v petek. V petek bodo imeli prvo od treh tekem skakalci, in sicer le z eno serijo, tekma bo izvedena namesto odpadle v Ruki na začetku sezone. Nato bo v soboto posamična tekma in v nedeljo superekipna na veliki napravi. Poleg Prevca bodo tekmovali še Anže Lanišek, Timi Zajc, Rok Oblak in Žak Mogel.

Vlečenje rokava prek komolca je prepovedano, ker lahko takšno dejanje pomaga pri letu, saj omogoča, da se material razporedi na tak način, da vpliva na položaj dresa, kar bi lahko privedlo do boljše izvedbe skoka.

Kontrolor opreme zabil Poljake

Poljaki so se obrnili na kontrolorja opreme na nedeljskem tekmovanju, nekdanjega avstrijskega smučarskega skakalca Mathiasa Hafeleja.

»Pregledali smo ga pred nastopom in ugotovili, da je z njegovim spodnjim perilom vse v redu. Pregledali smo ga tudi po skoku in vse je bilo običajno. V pravilih ni opredelitve takšnega dejanja,« je bil njegov odgovor.