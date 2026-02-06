Domnevne goljufije skakalcev: »V spodnje perilo so tlačili plastelin, ali pa penis oblepili z lepilnim trakom, da je bil večji«

Zgodba o domnevnih goljufijah v skakalnem športu, ki so povezane s povečevanjem mednožja zaradi posledično večjih mer skakalnih kombinezonov, je zdaj segla tudi do olimpijskih prizorišč. Po novem naj bi šlo tudi za uporabo hialuronske kisline. Očitke naj bi preučila tudi krovna protidopinška agencija Wada.

Penis oblepili z lepilnim trakom, da je bil na meritvi večji

Osnovna zgodba je stara nekaj tednov, ko je avstrijski smučarski tekač Mika Vermeulen razkril nekatere podrobnosti goljufanja v smučarskih skokih. Sam je bil nekoč nordijski kombinatorec in naj bi od kolegov dobil številne nasvete, vse do povečave mednožja, kar naj bi pomagalo v lovu za daljšimi skoki.

»Športniki so stalno goljufali. V spodnje perilo so tlačili plastelin, ali pa penis oblepili z lepilnim trakom, da je bil na meritvi večji,« je dejal Vermeulen in preprosto razložil, da vsak dodaten centimeter dresa pomeni večjo nosilnost med letom.

»Ko sem šel prvič na meritve, so mi starejši in izkušenejši skakalci svetovali: "Penis si polepi z lepilnim trakom. Tako bo mera v tvojem koraku centimeter ali dva nižja,« je dejal Finec, ki pa dodaja, da tisti, ki so mu to svetovali, danes ne skačejo več.

Še več očitkov

A zdaj gre še za drugačne vrste očitkov. Tako so novo poglavje sprožili nemški mediji, ki so sprožili zgodbo o domnevnem vbrizgavanju hialuronske kisline v penise. Gre sicer za snov, ki je že prisotna v človeškem telesu, po navedbah časnika Bild pa naj bi omogočala začasno povečavo penisa in s tem prednost pri merah skakalnih dresov, če bi jo vbrizgali neposredno pred meritvami.

Ko so o tem na olimpijskih prizoriščih povprašali predstavnike Wade, so dobili pojasnilo, da bodo zadevo preiskali, čeprav se ta organizacija v osnovi ukvarja s prepovedanimi sredstvi, ki vplivajo na sposobnosti tekmovalcev. V očitanem primeru pa gre bolj za morebitno vplivanje na pravila, če bi povečani del telesa vplival na namenoma napačne mere tekmovalne opreme.