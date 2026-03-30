Domnu Prevcu stisnila poljub na lice: draga mu je pričarala nasmeh na ustnice (FOTO)

Planica je konec tedna znova pokazala, zakaj velja za enega največjih športnih praznikov v Sloveniji. Pod Poncami se je zbrala množica navijačev, med njimi pa ni manjkalo niti znanih obrazov, od glasbenikov in športnih navdušencev do politikov. Vsi so dihali kot eno in glasno navijali za slovenske orle.

Dogajanje na skakalnici je bilo pestro in zgodovinsko. V soboto je moška ekipa osvojila peto mesto, še večji mejnik pa je dosegla Nika Prevc, ki je na prvi ženski tekmi v Planici z zmago spisala zgodovino. Nedelja je nato prinesla novo veselje, ko je Domen Prevc na posamični tekmi osvojil odlično drugo mesto.

FOTO: Mediaspeed

A Planica ni bila le športna zgodba, temveč tudi prizorišče lepih osebnih trenutkov. Kamere so ujele tudi Domnovo srčno izbranko Špelo Ravnik, ki ga je spremljala v živo na prizorišču. Mlada učiteljica je po tekmi na družbenih omrežjih delila čustveno sporočilo, s katerim je znova pokazala, kako močna je njuna vez. Špela je sicer velika ljubiteljica smučarskih skokov že od malih nog, zato šport dobro pozna in prav to ju je tudi povezalo. Sprva prijateljstvo se je pred približno petimi leti razvilo v ljubezensko zgodbo, danes pa tvorita trden par, ki uspešno usklajuje športno kariero in zasebno življenje.

FOTO: Mediaspeed

Čeprav svoje zveze ne izpostavljata pogosto v javnosti, se tudi tokrat nista mogla upreti čustvom. Po velikem uspehu je sledil iskren, zmagovalni poljub na lice, ki je navdušil tudi navijače, Prevc pa se je nekoliko sramežljivo nasmehnil.