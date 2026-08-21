Dončić bo pokazal, kje se rojevajo šampioni: čas v Sloveniji bo namenjen druženju (FOTO)

Ko v drugih državah sveta, to še posebno velja za Združene države Amerike, nejeverno opazujejo slovenske uspehe, se pogosto sprašujejo, kaj je v zraku v državici s četrtino prebivalcev New Yorka ali polovico Los Angelesa. Soigralci Luke Dončića bodo v naslednjih štirih dneh v organizaciji najbolj slavnega turističnega vodnika na svetu odkrivali lepote Slovenije, košarko bodo še za nekaj dni pustili na strani. Za akcije bo dovolj časa v Kaliforniji, bolj pomembne so medosebne vezi, ki bodo na preizkušnji, ko se bodo Jezerniki spomladi borili za največje zmage in morebitni podvig v končnici.

Austin Reaves je prvo ime LA Lakers v Sloveniji, če ne štejemo Luke, seveda. FOTO: Matej Družnik

Poostreni varnostni ukrepi pred ljubljanskim hotelom Intercontinental FOTO: Matej Družnik

Program štiridnevnega izleta v Slovenijo – novinarka ESPN Ramona Shelbourne ga je primerno opisala kot fantovščino – je dobro varovana skrivnost. Vsi, ki so udeleženi pri obisku LA Lakers v Ljubljani in na Gorenjskem, so v podpis dobili pogodbe o zaupnosti, da bi zvezdniški gostje vsaj nekaj trenutkov lahko uživali v miru in lepotah naše dežele. Niso prvi odmevni gostje pri nas, tudi hoteli imajo z njimi že izkušnje. Ko je denimo v Ljubljani bival Cristiano Ronaldo, je zakupil zgornje nadstropje enega od prestižnih hotelov in prek garaže neopaženo prihajal in odhajal, kadar je želel. Nekaj podobnega čaka tudi Dončićeve soigralce, prebivajo v hotelu Intercontinental, kjer veljajo strogi varnostni ukrepi, vsekakor pa so organizatorji izleta vnaprej predvideli vsako malenkost in veliko ne bo prepuščeno naključju.

Tudi v središče Ljubljane

Ugibanj o dogajanju je precej, košarkarskih treningov ne bo, se pa obetajo napete partije golfa na Bledu. Austin Reaves je Luku še pred prihodom poslal sporočilo, naj se pripravi na poraz, a najbrž ni računal na Dončićevo dobro poznavanje terena na igrišču, ki naj bi mu zelo priraslo k srcu. Sledila naj bi kosila v ljubljanskih restavracijah, večerne zabave, obisk središča Ljubljane … Kje in kako bodo igralci preživljali čas, trenutno poleg Dončića vedo le izbranci.

Luka Dončić se je z navijači in mediji družil v okviru dogodka The One v začetku julija v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic

Takole so prihod LA Lakers pred hotelom Intercontinental čakali privrženci. FOTO: Matej Družnik

Manjka nesrečni Cameron Carr, ki namesto v slovenski naravi in kulinariki »uživa« v obveznih seminarjih lige NBA, na katerih se o pasteh profesionalizma izobražujejo vsi novinci. Manjka tudi Sandro Mamukelašvili, ki bi se lahko soigralcem pridružil za kakšen dan, če bo dobil zeleno luč selektorja, starega znanca slovenskih parketov Aleksandra Đikića. Preostanek moštva je v Sloveniji, v slačilnici je kar 10 novih obrazov, igralna podoba bo povsem prevetrena, Dončić pa se je vživel v kapetansko vlogo in bo poskrbel, da se hitro ustvari prava kemija in zgradijo odnosi, potrebni za zmage. »Za Luka bi stekel skozi zid, ko nekdo pokaže toliko zaupanja vame, bom naredil vse, da ga upravičim,« je ob podpisu pogodbe z Jezerniki napovedal Walker Kessler. Podoben angažma bo Dončić potreboval od preostalih soigralcev, z organizacijo tovariškega izleta je naredil korak v pravo smer in pokazal, da mu za slačilnico ni vseeno.

Sto evrov za Nebo Lakersi so včeraj v Slovenijo prispeli z zasebnim poslovnim letalom Bombardier Global 8000 ponudnika VistaJet, na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so pristali okoli 11.40. Obisk je Dončićeva osebna pobuda, namenjena predvsem povezovanju moštva pred začetkom nove sezone. Stroške naj bi kril sam, košarkarji pa naj bi čas v Sloveniji namenili druženju, ogledom, treningom, golfu in sprostitvi. Današnji večer naj bi preživeli v ljubljanskem klubu Nebo, kjer bo dogodek odprtega tipa, a vstopnice ne bodo poceni – po naših informacijah bo treba za vstop odšteti najmanj sto evrov. K. G.

V naslednjih dneh, morda celo urah utegne igralska slika Los Angelesa dobiti piko na i, Jonathan Kuminga naj bi bil zdaj pripravljen »požreti« nižjo pogodbo in izkoristiti priložnost, ki se mu ponuja v začetni peterki zvezdniške franšize. Škoda, ker se dogovor s Kumingo ni uresničil pred prihodom moštva v Slovenijo, sodeč po izkušnjah nekdanjih delodajalcev v ligi NBA mu malo nesebičnosti in moštvenega angažmaja nikakor ne bi škodilo. A to bo, če bo Rob Pelinka po dveh mesecih truda posel končno spravil pod streho, naloga za naslednjih sedem tednov, ki Dončića, Reavesa, trenerja J. J. Redicka in preostanek košarkarskega ansambla ločijo od začetka nove sezone.