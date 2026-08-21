  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LA LAKERSI NA OBISKU

Dončić bo pokazal, kje se rojevajo šampioni: čas v Sloveniji bo namenjen druženju (FOTO)

Soigralci slovenskega zvezdnika na slovenskih tleh.
Takole so prihod LA Lakers pred hotelom Intercontinental čakali privrženci. FOTO: Dejan Javornik

Takole so prihod LA Lakers pred hotelom Intercontinental čakali privrženci. FOTO: Dejan Javornik

Množica je upala, da bo uzrla slovenskega zvezdnika. FOTO: Dejan Javornik

Množica je upala, da bo uzrla slovenskega zvezdnika. FOTO: Dejan Javornik

Luka Dončić se je z navijači in mediji družil v okviru dogodka The One v začetku julija v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic

Luka Dončić se je z navijači in mediji družil v okviru dogodka The One v začetku julija v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic

Takole so prihod LA Lakers pred hotelom Intercontinental čakali privrženci. FOTO: Matej Družnik

Takole so prihod LA Lakers pred hotelom Intercontinental čakali privrženci. FOTO: Matej Družnik

Austin Reaves je prvo ime LA Lakers v Sloveniji, če ne štejemo Luke, seveda. FOTO: Matej Družnik

Austin Reaves je prvo ime LA Lakers v Sloveniji, če ne štejemo Luke, seveda. FOTO: Matej Družnik

Poostreni varnostni ukrepi pred ljubljanskim hotelom Intercontinental FOTO: Matej Družnik

Poostreni varnostni ukrepi pred ljubljanskim hotelom Intercontinental FOTO: Matej Družnik

Walker Kessler je odmevna okrepitev tega poletja, za njegov prihod se je Luka posebej zavzemal. FOTO: Matej Družnik

Walker Kessler je odmevna okrepitev tega poletja, za njegov prihod se je Luka posebej zavzemal. FOTO: Matej Družnik

Takole so prihod LA Lakers pred hotelom Intercontinental čakali privrženci. FOTO: Dejan Javornik
Množica je upala, da bo uzrla slovenskega zvezdnika. FOTO: Dejan Javornik
Luka Dončić se je z navijači in mediji družil v okviru dogodka The One v začetku julija v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic
Takole so prihod LA Lakers pred hotelom Intercontinental čakali privrženci. FOTO: Matej Družnik
Austin Reaves je prvo ime LA Lakers v Sloveniji, če ne štejemo Luke, seveda. FOTO: Matej Družnik
Poostreni varnostni ukrepi pred ljubljanskim hotelom Intercontinental FOTO: Matej Družnik
Walker Kessler je odmevna okrepitev tega poletja, za njegov prihod se je Luka posebej zavzemal. FOTO: Matej Družnik
Nejc Grilc
 21. 8. 2026 | 05:35
4:27
A+A-

Ko v drugih državah sveta, to še posebno velja za Združene države Amerike, nejeverno opazujejo slovenske uspehe, se pogosto sprašujejo, kaj je v zraku v državici s četrtino prebivalcev New Yorka ali polovico Los Angelesa. Soigralci Luke Dončića bodo v naslednjih štirih dneh v organizaciji najbolj slavnega turističnega vodnika na svetu odkrivali lepote Slovenije, košarko bodo še za nekaj dni pustili na strani. Za akcije bo dovolj časa v Kaliforniji, bolj pomembne so medosebne vezi, ki bodo na preizkušnji, ko se bodo Jezerniki spomladi borili za največje zmage in morebitni podvig v končnici.

Austin Reaves je prvo ime LA Lakers v Sloveniji, če ne štejemo Luke, seveda. FOTO: Matej Družnik
Austin Reaves je prvo ime LA Lakers v Sloveniji, če ne štejemo Luke, seveda. FOTO: Matej Družnik
Poostreni varnostni ukrepi pred ljubljanskim hotelom Intercontinental FOTO: Matej Družnik
Poostreni varnostni ukrepi pred ljubljanskim hotelom Intercontinental FOTO: Matej Družnik

Program štiridnevnega izleta v Slovenijo – novinarka ESPN Ramona Shelbourne ga je primerno opisala kot fantovščino – je dobro varovana skrivnost. Vsi, ki so udeleženi pri obisku LA Lakers v Ljubljani in na Gorenjskem, so v podpis dobili pogodbe o zaupnosti, da bi zvezdniški gostje vsaj nekaj trenutkov lahko uživali v miru in lepotah naše dežele. Niso prvi odmevni gostje pri nas, tudi hoteli imajo z njimi že izkušnje. Ko je denimo v Ljubljani bival Cristiano Ronaldo, je zakupil zgornje nadstropje enega od prestižnih hotelov in prek garaže neopaženo prihajal in odhajal, kadar je želel. Nekaj podobnega čaka tudi Dončićeve soigralce, prebivajo v hotelu Intercontinental, kjer veljajo strogi varnostni ukrepi, vsekakor pa so organizatorji izleta vnaprej predvideli vsako malenkost in veliko ne bo prepuščeno naključju.

Tudi v središče Ljubljane

Ugibanj o dogajanju je precej, košarkarskih treningov ne bo, se pa obetajo napete partije golfa na Bledu. Austin Reaves je Luku še pred prihodom poslal sporočilo, naj se pripravi na poraz, a najbrž ni računal na Dončićevo dobro poznavanje terena na igrišču, ki naj bi mu zelo priraslo k srcu. Sledila naj bi kosila v ljubljanskih restavracijah, večerne zabave, obisk središča Ljubljane … Kje in kako bodo igralci preživljali čas, trenutno poleg Dončića vedo le izbranci.

Luka Dončić se je z navijači in mediji družil v okviru dogodka The One v začetku julija v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic
Luka Dončić se je z navijači in mediji družil v okviru dogodka The One v začetku julija v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic
Takole so prihod LA Lakers pred hotelom Intercontinental čakali privrženci. FOTO: Matej Družnik
Takole so prihod LA Lakers pred hotelom Intercontinental čakali privrženci. FOTO: Matej Družnik

Manjka nesrečni Cameron Carr, ki namesto v slovenski naravi in kulinariki »uživa« v obveznih seminarjih lige NBA, na katerih se o pasteh profesionalizma izobražujejo vsi novinci. Manjka tudi Sandro Mamukelašvili, ki bi se lahko soigralcem pridružil za kakšen dan, če bo dobil zeleno luč selektorja, starega znanca slovenskih parketov Aleksandra Đikića. Preostanek moštva je v Sloveniji, v slačilnici je kar 10 novih obrazov, igralna podoba bo povsem prevetrena, Dončić pa se je vživel v kapetansko vlogo in bo poskrbel, da se hitro ustvari prava kemija in zgradijo odnosi, potrebni za zmage. »Za Luka bi stekel skozi zid, ko nekdo pokaže toliko zaupanja vame, bom naredil vse, da ga upravičim,« je ob podpisu pogodbe z Jezerniki napovedal Walker Kessler. Podoben angažma bo Dončić potreboval od preostalih soigralcev, z organizacijo tovariškega izleta je naredil korak v pravo smer in pokazal, da mu za slačilnico ni vseeno.

Sto evrov za Nebo

Lakersi so včeraj v Slovenijo prispeli z zasebnim poslovnim letalom Bombardier Global 8000 ponudnika VistaJet, na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so pristali okoli 11.40. Obisk je Dončićeva osebna pobuda, namenjena predvsem povezovanju moštva pred začetkom nove sezone. Stroške naj bi kril sam, košarkarji pa naj bi čas v Sloveniji namenili druženju, ogledom, treningom, golfu in sprostitvi. Današnji večer naj bi preživeli v ljubljanskem klubu Nebo, kjer bo dogodek odprtega tipa, a vstopnice ne bodo poceni – po naših informacijah bo treba za vstop odšteti najmanj sto evrov. K. G.

V naslednjih dneh, morda celo urah utegne igralska slika Los Angelesa dobiti piko na i, Jonathan Kuminga naj bi bil zdaj pripravljen »požreti« nižjo pogodbo in izkoristiti priložnost, ki se mu ponuja v začetni peterki zvezdniške franšize. Škoda, ker se dogovor s Kumingo ni uresničil pred prihodom moštva v Slovenijo, sodeč po izkušnjah nekdanjih delodajalcev v ligi NBA mu malo nesebičnosti in moštvenega angažmaja nikakor ne bi škodilo. A to bo, če bo Rob Pelinka po dveh mesecih truda posel končno spravil pod streho, naloga za naslednjih sedem tednov, ki Dončića, Reavesa, trenerja J. J. Redicka in preostanek košarkarskega ansambla ločijo od začetka nove sezone. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Luka DončićLA LakersLjubljanaNBAkošarkaSlovenija
ZADNJE NOVICE
07:47
Lifestyle  |  Polet
JUTRANJA KAVA

Kava pred 9. uro zjutraj? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo počnejo številni

Ni pomembno samo, koliko kave spijemo, temveč tudi, kdaj jo spijemo.
Miroslav Cvjetičanin21. 8. 2026 | 07:47
07:45
Novice  |  Slovenija
NEZAKONITO ZASTRUPLJANJE

Nezakonito odlagali odpadke iz Slovenije

Tožilstvo v Zlatarju je uvedlo preiskavo proti trem hrvaškim državljanom.
21. 8. 2026 | 07:45
07:35
Šport  |  Odmevi
KVALIFIKACIJE ZA LIGO PRVAKOV

Vrata paradiža so zdaj na široko odprta

Celjski nogometaši iz Bratislave brez poraza in z upanjem na čudež. Slovan ostaja favorit, toda slovenski prvaki so lahko še boljši.
Gorazd Nejedly21. 8. 2026 | 07:35
07:28
Novice  |  Slovenija
DOLGO PRIČAKOVANE PADAVINE

Poškodovanih nekaj ostrešij, v Ljubljani poplavilo dva podvoza: pred nami nova »izrazita nevihtna linija«

V zadnjih 12 urah je največ padavin padlo v zahodni in osrednji Sloveniji. Največ padavin so izmerili v Ljubljani.
21. 8. 2026 | 07:28
07:25
Bulvar  |  Domači trači
FESTIVAL PANČ

Sredi nastopa odhitela v porodnišnico

Panč se vrača z močnim programom, rekordnim številom komičark in zgodbami, ki so zaznamovale festival.
Kaja Grozina21. 8. 2026 | 07:25
07:06
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
V ZAPOR

Nino Softić v eni uri zagrešil kar tri kazniva dejanja! Z bejzbolsko palico hotel izsiliti šest tisočakov

Zgodilo se je na letošnji veliki petek v Kamniku.
Aleksander Brudar21. 8. 2026 | 07:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NE ZAMUDITE

Vsebine v novem kontekstu: IRWIN

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 15:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:41
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
RAČUNALNIKI

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
6. 8. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOBRA HRANA

Mojstrska delavnica: Parmigiana di melanzane – italijanska mojstrovina iz jajčevcev (VIDEO)

Zapečeni jajčevci se prepletejo s paradižnikovo omako, mocarelo, parmezanom in baziliko. Italijanska specialiteta, ki je tako dobra, da je že težko opisati.
Promo Slovenske novice18. 8. 2026 | 06:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki