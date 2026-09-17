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Dončić udaril naravnost: »Ponekod me preprosto ne marajo« (VIDEO)

Luka je razkril, katera gostovanja so mu v karieri najbolj ostala v spominu, kje je bilo ozračje najbolj napeto in v kateri dvorani ga domače občinstvo zaradi dresa Reala nikakor ni vzelo za svojega.
FOTO: Leon Vidic/delo
FOTO: Leon Vidic/delo
G. P.
 17. 9. 2026 | 10:09
 17. 9. 2026 | 10:13
3:22
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Še preden je postal eden največjih zvezdnikov lige NBA, je Luka Dončić dodobra spoznal, kako vroče zna biti na evropskih košarkarskih parketih. Kot član madridskega Reala je gostoval tudi v krajih, kjer so navijači znani po izjemnem hrupu, pritisku in nič kaj prijaznem sprejemu gostujočih ekip. V intervjuju za revijo SLAM je razkril, kateri prizori so se mu še posebej vtisnili v spomin.

V Beogradu je zadel za zmago, a ni vedel, ali naj slavi

Ko je beseda nanesla na najtežje vzdušje v evroligi, je Dončić najprej omenil Crveno zvezdo. A takoj dodal pomembno izjemo: sam tam sovražnega odnosa ni občutil. Razlog je njegov že dolgo znani odnos do beograjskega kluba. Dončić je večkrat pokazal naklonjenost rdeče-belim, zato ga tamkajšnje občinstvo dojema drugače kot številne druge gostujoče zvezdnike.

Prav v Beogradu pa je marca 2018 poskrbel za enega najbolj dramatičnih trenutkov svoje evropske kariere. V dvorani Aleksandar Nikolić je v zadnjih sekundah zadel trojko, s katero je Realu prinesel zmago. Kasneje je priznal, da se je zaradi simpatij do Crvene zvezde znašel v nenavadnem položaju. Ni bil povsem prepričan, ali naj odločilni koš sploh proslavlja, zato velikega slavja ni bilo. Dogodek pa mu je kljub temu ostal v lepem spominu.

Real v Atenah začel z 0:20

Druga dvorana, ki jo Dončić povezuje z izjemnim pritiskom s tribun, je domovanje Panathinaikosa. Še posebej dobro se spominja četrtfinala evrolige, ko je Real v Atenah začel naravnost katastrofalno. Madridčani so na začetku zaostali že z 0:20, več kot 18.000 domačih navijačev pa je poskrbelo za peklenski hrup. Panathinaikos je prvo tekmo dobil s kar 95:67. Toda serija se je nato povsem obrnila. Real je slavil na naslednjih treh obračunih, napredoval na zaključni turnir četverice in pozneje osvojil tudi evropski naslov.

Najmanj ljubezni so zanj imeli v Barceloni

Odgovoril je tudi na vprašanje, kje so ga navijači najmanj marali. Sprva se je pošalil, da je bilo takšnih tekem verjetno kar veliko. Po krajšem premisleku pa je izpostavil Barcelono. Pojasnilo pravzaprav ni bilo potrebno. Dončić je nosil dres Real Madrida, Barcelona pa je njegov veliki španski tekmec. Rivalstvo med kluboma je zato čutil tudi s tribun.

Dončić je v Španijo odšel že pri 13 letih. Pri Realu je najprej igral za mladinske selekcije in rezervno moštvo, nato pa se hitro prebil tudi med člane. Pred odhodom v NBA je tri sezone nastopal v evroligi. Najuspešnejša je bila sezona 2017/18, v kateri je v tekmovanju odigral 33 tekem. Real je v finalu s 85:80 premagal Fenerbahče in postal evropski prvak, Dončić pa je bil izbran za najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja.

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