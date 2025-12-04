Na družabnih omrežjih so iz ekipe Los Angeles Lakers sporočili, da bo naš as Luka Dončić v noči na petek izpustil tekmo v Torontu, kjer Los Angeles Lakers čaka gostovanje pri Toronto Raptors.

Luka Dončić. FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect

Dončić bo manjkal zaradi osebnih razlogov, kar je sprožilo namigovanja, da je odpotoval v Slovenijo.

Sicer pa njegova zaročenka Anamaria Goltes in Luka že nestrpno odštevata trenutke, ko bosta v svoj dom sprejela novega družinskega člana, saj na bi namreč v teh dneh rodila njunega drugega otroka.

Kot smo že poročali, je Anamaria že sredi novembra objavila fotografijo skrbno pripravljene torbe za porodnišnico. »Torba spakirana in pripravljena,« je takrat zapisala.

Pred dnevi pa smo poročali, da je Anamaria s sledilci delila fotografijo kopice slastnih piškotov, ki sta jih najverjetneje spekli s prvorojenko. Piškoti v obliki smrečic za praznični december, med njimi pa najdemo tudi srčke in rožice. Morda si je te zaželela prav Gabriela, ki je pred dnevi upihnila drugo svečko.