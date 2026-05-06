Dončić odkrito: »Ne vem, če ljudje razumejo, kako težko mi je« (VIDEO)

Poškodovani Luka Dončić še vedno ne ve, kdaj bo lahko pomagal soigralcem pri Los Angeles Lakers v konferenčnem polfinalu lige NBA proti aktualnim prvakom Oklahoma City Thunder. Slovenski košarkarski zvezdnik pa je poudaril, da dela vse za čimprejšnjo vrnitev na parket.

»Delam vse, kar je v moji moči, da se vrnem. Vsak dan sledim protokolu. Zdravniki so mi ob prvem pregledu z magnetno resonanco rekli, da bom odsoten osem tednov. Zato grem dan za dnem in vsak dan se počutim malo bolje,« je Dončić danes v moštvenem hotelu povedal medijem, in še enkrat ponovil, da datum vrnitve na igrišče še ni znan.

V četrtek bo od poškodbe minilo pet tednov

Dončić si je stegensko mišico poškodoval 2. aprila prav proti Oklahomi, nato pa ni več igral in s klopi spremljal zmago v prvem krogu končnice proti Houston Rockets (4:2). Najboljšega strelca rednega dela lige (33,5 točke na tekmo) pa bi jezerniki še kako potrebovali v polfinalu proti Oklahomi, ki je na prvi tekmi visoko s 108:90 premagala ekipo iz Los Angelesa.

»Zame je zelo težko, saj se mi je že zgodilo, da sem se po poškodbi vrnil prezgodaj. Treba je biti zelo previden, saj je ta poškodba drugačna od prejšnjih,« je pojasnil in dodal: »Ne vem, če ljudje razumejo, kako težko mi je. Želim si igrati košarko, še posebej v tem obdobju. Frustrirajoče je samo sedeti in gledati svojo ekipo, vendar sem zelo ponosen nanjo,« je dodal 27-letni Slovenec, ki je že začel s treningi, ne pa še s kontaktno igro.