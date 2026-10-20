Dončić pred začetkom sezone ni prepričan v prenovljeno ekipo Lakersov: »Ne vem, koliko potrpljenja bo potrebnega« (FOTO)

Le nekaj dni pred začetkom nove sezone lige NBA je naš košarkarski zvezdnik Luka Dončić spregovoril o pričakovanjih in izzivih, ki čakajo Los Angeles Lakers. Čeprav so Jezerniki poleti močno prenovili zasedbo, 27-letni Ljubljančan opozarja, da uspeh ne bo nujno prišel čez noč. »Ne vem, koliko potrpljenja bomo potrebovali,« je dejal na vprašanje o novi začetni peterki. »Začenjamo novo sezono, imamo veliko novih igralcev. Ne morem videti v prihodnost, zato ne vem, koliko potrpljenja bomo potrebovali.«

Skupaj so igrali le 13 minut

Razlogi za previdnost niso zanemarljivi. Dončić, Austin Reaves in nova okrepitev Walker Kessler, ki naj bi predstavljali jedro prenovljene ekipe, so v pripravljalnem obdobju skupaj na parketu preživeli vsega 13 minut. Prvič so skupaj zaigrali na zadnji pripravljalni tekmi proti Denver Nuggets, ki so jo Lakers izgubili s 106: 121. Tudi trener JJ Redick še ni dokončno razrešil vseh vprašanj glede začetne peterke. Medtem ko so tri mesta že oddana, se za preostali dve še odloča. Na zadnji pripravljalni tekmi sta ob Dončiću, Reavesu in Kesslerju začela Matisse Thybulle in Ziaire Williams, Quentin Grimes pa je v igro vstopil s klopi.

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Podobno kot Dončić razmišlja tudi njegov soigralec Austin Reaves, ki priznava, da bodo začetne težave pri uigravanju neizogibne. »Nekaj začetnih težav zagotovo bo. Doslej preprosto nismo imeli dovolj priložnosti za skupno igro. Toda ko imaš tako nadarjene igralce, se bodo stvari verjetno uredile prej kot slej,« je povedal Američan. Lakers so se poleti znašli pred velikimi spremembami. Po odhodu LeBrona Jamesa v Philadelphio so vodilno vlogo v moštvu dokončno namenili Dončiću, okoli katerega so začeli graditi novo ekipo.

Prejšnjo sezono so Jezerniki v rednem delu zabeležili 53 zmag, vendar jih je v končnici ustavila Oklahoma City Thunder. Dončić zaradi poškodbe stegenske mišice ni mogel pomagati soigralcem.

Prvi pravi preizkus že pred vrati

Prenovljeno moštvo bo prvo tekmo nove sezone odigralo v noči na četrtek, 22. oktobra, ko bodo Lakers gostili Golden State Warriors. Prav obračun z uveljavljenimi tekmeci bo pokazal, kako dobro se je Dončićeva ekipa povezala po številnih poletnih spremembah. Luka je sicer že večkrat poudaril, da ga zanima predvsem osvojitev naslova prvaka lige NBA. Toda njegove zadnje izjave kažejo, da se zaveda tudi zahtevne poti, ki njegovo ekipo čaka do tega cilja.