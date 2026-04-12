PRIŠEL IZ MADRIDA

Dončić pripotoval v Slovenijo, nekdo ga je bil lahko tukaj zelo vesel

Po poročanju portala Ekipa se vrača v Madrid na drugi del terapij, sredi prihodnjega tedna pa bo odpotoval v Los Angeles in se pridružil sloviti franšizi.
Luka Dončić bo kmalu v ZDA. FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect
M. J.
 12. 4. 2026 | 18:19
A+A-

Po poročanju portala Ekipa je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić iz Madrida prišel v Slovenijo in bil tukaj večji del vikenda. Znano je, da je bil v Španiji zaradi zdravljenja poškodbe stegenske mišice. Prihod v Slovenijo je verjetno zelo razveselil njegove bližnje, saj jih zaradi košarkarskih obveznosti med sezono težko obišče. Verjamemo, da sta bili njegovega obiska v Sloveniji še posebej veseli njegovi hčerki. Ne bo pa ostal dolgo. Po poročanju omenjenega portala se vrača v Madrid na drugi del terapij, sredi prihodnjega tedna pa bo odpotoval v Los Angeles in se pridružil sloviti franšizi. Upajmo, da bo zanjo lahko kmalu zaigral in ji pomagal čim prej v končnici.

Odločitev Dončića, da poškodbo ne zdravi v celoti v ZDA in da zdravljenje nadaljuje v Evropi ter poseže po naprednih bioloških metodah, je sprožila zanimanje tako javnosti kot stroke. O takšnih pristopih je spregovoril asist. dr. Marko Macura, travmatolog iz UKC Ljubljana in dolgoletni zdravnik slovenske košarkarske reprezentance.

Poškodba na 64. tekmi

Letošnja sezona je bila za Dončića zelo pestra. Njegova statistika na 63 tekmah je bila izjemna, tudi ekipa Los Angeles Lakers je do njegove poškodbe igrala dobro in je zasedala tretje mesto v Zahodni konferenci, nato pa je prišla tekma številka 64 in poškodba. Pretekli meseci pa so bili zanj zelo pestri tudi zaradi družinskih težav. Po tem, ko sta se z razšla z Anamario Goltes, se je začel boj za skrbništvo nad hčerama. Ti mu sicer razumljivo pomenita ogromno. Njuni imeni ima zapisani tudi na svojem profilu na Instagramu.

Luka Dončić poškodba Liga NBA košarka Madrid Anamaria Goltes hčer
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
