Dončić pripotoval v Slovenijo, nekdo ga je bil lahko tukaj zelo vesel

Po poročanju portala Ekipa je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić iz Madrida prišel v Slovenijo in bil tukaj večji del vikenda. Znano je, da je bil v Španiji zaradi zdravljenja poškodbe stegenske mišice. Prihod v Slovenijo je verjetno zelo razveselil njegove bližnje, saj jih zaradi košarkarskih obveznosti med sezono težko obišče. Verjamemo, da sta bili njegovega obiska v Sloveniji še posebej veseli njegovi hčerki. Ne bo pa ostal dolgo. Po poročanju omenjenega portala se vrača v Madrid na drugi del terapij, sredi prihodnjega tedna pa bo odpotoval v Los Angeles in se pridružil sloviti franšizi. Upajmo, da bo zanjo lahko kmalu zaigral in ji pomagal čim prej v končnici.

Odločitev Dončića, da poškodbo ne zdravi v celoti v ZDA in da zdravljenje nadaljuje v Evropi ter poseže po naprednih bioloških metodah, je sprožila zanimanje tako javnosti kot stroke. O takšnih pristopih je spregovoril asist. dr. Marko Macura, travmatolog iz UKC Ljubljana in dolgoletni zdravnik slovenske košarkarske reprezentance.

Poškodba na 64. tekmi

Letošnja sezona je bila za Dončića zelo pestra. Njegova statistika na 63 tekmah je bila izjemna, tudi ekipa Los Angeles Lakers je do njegove poškodbe igrala dobro in je zasedala tretje mesto v Zahodni konferenci, nato pa je prišla tekma številka 64 in poškodba. Pretekli meseci pa so bili zanj zelo pestri tudi zaradi družinskih težav. Po tem, ko sta se z razšla z Anamario Goltes, se je začel boj za skrbništvo nad hčerama. Ti mu sicer razumljivo pomenita ogromno. Njuni imeni ima zapisani tudi na svojem profilu na Instagramu.