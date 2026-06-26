Vsi so nori na Dončića! Poglejte te neverjetne prizore iz Rima (FOTO in VIDEO)

Luka Dončić je tudi v Rimu dokazal, da njegova priljubljenost že dolgo presega meje košarkarskih igrišč. Slovenskega zvezdnika, ki je v italijansko prestolnico pripotoval zaradi predstavitve novega košarkarskega projekta, so ob prihodu pričakali številni navijači, ki so komaj čakali na fotografijo, avtogram ali kratek stik z enim najboljših košarkarjev na svetu.

Dončić se je v Rimu mudil zaradi novega projekta, v katerem nastopa kot eden od solastnikov novoustanovljenega košarkarskega kluba. Ta bo nosil ime Basketball Club Roma SPQR, pri čemer kratica SPQR (Senatus Populusque Romanus) predstavlja enega najbolj prepoznavnih simbolov antičnega Rima in poudarja povezanost kluba z bogato zgodovino mesta.

Dan je začel v enem od rimskih parkov, kjer je opravil več intervjujev in se srečal z navijači, nato pa obiskal še sedež Italijanske košarkarske zveze. Na eni izmed fotografij je poziral tudi s predsednikom mladinskega dela italijanske košarkarske zveze (FIP Giovani) Giannijem Petruccijem, kar je še dodatno potrdilo pomen njegovega obiska za italijansko košarko.

Luka Dončić in Gianni Petrucci. FOTO: Posnetek Zaslona X

Novi klub je del ambicioznega projekta, s katerim želijo vrniti vrhunsko košarko v italijansko prestolnico. Dončić je ob predstavitvi poudaril, da je bilo lastništvo evropskega kluba dolgoletna želja, ter dodal, da želi z novim projektom pomagati pri razvoju košarke. Njegov cilj pa ostaja enak kot na parketu: »V vsem, kar počnem, želim zmagovati.«

To sicer ni prvič v zadnjih dneh, da je Dončić povzročil pravo navijaško evforijo. Pred nekaj dnevi je podobne prizore doživel že v Beogradu, kamor je pripotoval v okviru promocijske kampanje. Že na letališču so ga obkrožili številni oboževalci, največ med njimi je bilo najmlajših ljubiteljev košarke, ki so si želeli fotografije, avtograma ali samo kratkega srečanja. Kasneje je obiskal tudi Galerijo Belgrade in turnir v košarki 3 na 3 na Kalemegdanu, kjer je bil ves čas v središču pozornosti.

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