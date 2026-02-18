Hrvaška smučarka Pia Vučinić prve vožnje slaloma v Cortini d’Ampezzo na zimskih olimpijskih igrah ni uspela končati. Šestnajstletna debitantka na zimskih olimpijskih igrah je naredila napako na progi in povozila vrata, zaradi česar se je zanjo tekmovanje končalo prej, kot je upala.

Shiffrin vendarle do novega olimpijskega zlata Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin zimske olimpijske igre končuje z zlato olimpijsko medaljo v slalomu, potem ko je ena najboljših smučark vseh časov dosedanje nastope v Cortini d'Ampezzo presenetljivo končala pod zmagovalnim odrom. Srebrna je bila Švicarka Camile Rast (+1,50), tretja pa Švedinja Anna Swenn Larsson (+1,71).

Po izstopu s proge ni iskala izgovorov, temveč je mirno sporočila: »To se je zgodilo tudi mnogim drugim,« pri čemer je poudarila, da ji bo že sam nastop, ne glede na izid, pomembna izkušnja za nadaljevanje kariere.

»Po dopinški kontroli je izgubila zavest«

Kot je razkril direktor hrvaške reprezentance Vedran Pavlek, je Vučinićeva na tekmi nastopila po izjemno napornem dnevu.

»Včeraj je k Pii prišla dopinška kontrola, vzeli so ji kri, nato pa je izgubila zavest. Zato je izpustila tudi zadnji trening pred tekmo,« je razkril Pavlek.