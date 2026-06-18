Drama Pogačarjeve zaročenke! Urška Žigart po grozljivem padcu v bolnišnici, Tadejev odziv pove vse (VIDEO)

Slovensko kolesarko Urško Žigart (AG Insurance-Soudal) so morali po grozljivem padcu ob koncu druge etape dirke po Švici odpeljati v bolnišnico, je za spletni portal Wielerflits potrdil tiskovni predstavnik njene ekipe. Podrobnosti o tem, kako hude so poškodbe 29-letnice, iz ekipe niso podali.

Žigartova je imela dan prej v uvodni etapi veliko težav na tehničnih spustih, izgubila je precej časa in ciljno črto v Sondriu prečkala kot 17. z zaostankom 1:42 minute.

Danes je bila na zadnjem klancu v skupini z zmagovalko sredine prve etape, Nizozemko Femke de Vries, ki je na vrhu zaostajala dobro minuto za vodilnimi, nato pa v televizijskem prenosu te skupine v zadnjih sedmih kilometrih etape v Locarnu (105,7 km) niso več kazali.

Najprej je bila Žigartova v izidih označena, da etape ni končala, nato pa so jo uvrstili na rep razpredelnice s časom skupine okoli de Vries z zaostankom 2:15 minute, kar je nakazovalo na padec v zadnjih treh kilometrih.

Kasneje so na družbenih omrežjih pristali posnetki njenega padca natanko kilometer pred ciljem. Žigart je na cestni oviri za zmanjševanje hitrosti izgubila nadzor nad kolesom ter zgrmela prek krmila pri okoli 50 km/h in negibno obležala na cesti. Ob tem so na tleh pristale tudi nekatere druge kolesarke v večji skupini.

Pogačar se je že odzval

Kmalu po novici, da je Urška v bolnišnici, se je Tadej Pogačar odzval na instagramu in objavil njuno skupno fotografijo. Zraven je dodal dve srci in ji sporočil, da mu ni vseeno, kaj se dogaja in da ji stoji ob strani.