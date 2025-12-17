  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Dušan Kosić: »Zadnje tekme so vselej najbolj nevarne«

Šampionski trener Celja Dušan Kosić o Celju in delu v Bolgariji. Lokomotiv iz Plovdiva je rešil pred izpadom.
Dušan Kosić je v 1. SNL v vlogi trenerja debitiral z Olimpijo. FOTO: Roman Šipić
Dušan Kosić je v 1. SNL v vlogi trenerja debitiral z Olimpijo. FOTO: Roman Šipić
Gorazd Nejedly
 17. 12. 2025 | 08:44
5:07
A+A-

Zadovoljen in z nasmehom se je na pot proti Sloveniji odpravil Dušan Kosić. Eden od redkih v tujini delujočih slovenskih nogometnih trenerjev, med katerima imata službo le še Ante Šimundža in Luka Elsner, je prvi del sezone na klopi PFC Lokomotiv Plovdiv zaokrožil s pokalnim prebojem v četrtfinale in 6. mestom na lestvici bolgarskega prvenstva. Trener, ki je Celje popeljal do prvega naslova državnega prvaka, je že leto dni na delu v tujini. V Bolgariji so v preteklosti že delovali trenerji Slaviša Stojanović, Ermin Šiljak in Ante Šimundža.

Ljubljančan je lanskega decembra sklenil pogodbo s klubom iz enega od najstarejših mest, ki je pod Unescovo zaščito. Sedel je na vroči stolček in z zahtevno nalogo. Iz Plovdiva je tudi Botev, zgodovinsko bolj prepoznaven klub. »Jeseni sem prvič vodil moštvo na mestnem derbiju. Vzdušje je bilo odlično. Prvo polovico leta smo se borili za obstanek. Rešili smo se v zadnji tekmi v dodatnih kvalifikacijah. V tej sezoni smo naredili korak naprej, moštvo se je stabiliziralo, šesto mesto pa je zelo solidno. V finišu, ko je naš navijač vrgel steklenico v igralca, smo izgubili tekmo za zeleno mizo. Plačali smo davek za incident,« je potegnil črto 54-letni Kosić.

40 tekem je Dušan Kosić doslej vodil Lokomotiv. V povprečju je osvojil 1,55 točke. V 1. SNL je na trenerskem stolčku Olimpije, Triglava, Celja, Tabora in Domžal zbral 307 tekem.

»V Bolgariji stavijo na bolj izkušena moštva, drugače je pri nas. Lahko si privoščim, da v 'ogenj' porinem tudi mlajše igralce. Ko igramo proti boljšim, smo jim trn v peti zaradi discipline, a težave imamo proti moštvom,ki se borijo za obstanek, saj imajo tudi izkušene igralce. Sicer pa je prvenstvo zahtevno, tekme so trde, ampak saj so vse lige,« je tudi zadovoljen, ker lahko ohranja svojo trenersko filozofijo, v kateri je »bunker« lahko le sredstvo za obrambo pred boljšimi.

Leta 2020 se je Dušan Kosić s Celjani veselil prve šampionske zvezdice. FOTO: Uroš Hočevar
Leta 2020 se je Dušan Kosić s Celjani veselil prve šampionske zvezdice. FOTO: Uroš Hočevar

V Bolgariji je na obzorju preobrat. Vladavino Ludogorca ogrožata sofijska kluba. »Ne bi še napovedal njegovega zdrsa. Levski, pri katerem igra Gašper Trdin (bivši član Brava, op. p.), je daleč spredaj, pred CSKA in Ludogorcem, ampak potem se liga razdeli,« je ligaško kombinatoriko pojasnil Ljubljančan, ki ima podporo v klubu. Zanimivo je, da ima Kosić na voljo moštvo z vrednostjo 6,7 milijona evrov. Le Celje, Maribor in Olimpija so od slovenskih klubov vrednejši. »Mislim, da smo si dvignili vrednost v zadnjih šestih mesecih, na začetku sezone je bila zagotovo nižja,« je bila preusmeritev na slovensko nogometno »krajino« denarno obarvana, tekmovalno pa je šla skozi pogled na Celjane in njihovo premoč.

»Slovenska liga ohranja svoje posebnosti in je v nekaterih delih primerljiva z bolgarsko. Najboljši lahko izgubijo tudi proti najslabšim. Celjani so naredili velik preskok v primerjavi s tekmeci,« ni spregledal prevlade Celjanov, ki jih čaka še četrtkova evropska tekma v konferenčni ligi proti Shelbournu. Nekoč tudi Kosićevem tekmecu, ko je bil trener Olimpije.

Pogumen selektor in odlično vzdušje

»Mora biti pogumen,« je o tem, kaj naj bo rdeča nit novega selektorja, povedal Dušan Kosić. Toda to morda ni dovolj. »Najprej je treba vrniti vzdušje. Prav tako se nam ne sme zgoditi, da so najboljši igralci v slabi formi. To se je zgodilo Švedom. Ni nujno, da igramo z zvezdniki, ampak z vrhunskimi profesionalci,« je bil o neprijetni temi kratek in jedrnat.

»Če se je uvrstil v KL, potem Shelbourne ni slab. Zadnje tekme so vselej najbolj nevarne. 'Baterije so prazne', za igralci je veliko število tekem, veljajo za favorite, morda podcenjujejo tekmece ... Toda trener in Celjani so tudi zelo profesionalni. Vedo, kako se morajo odzvati, pripravljeni so na ta izziv. Hkrati so ujeli tudi trenutek, ko jim ne gre vse od rok. Večji del sezone so bili odlični, česarkoli so se lotili, jim je uspevalo. Kdorkoli je igral, je bil odličen. Zdaj pa pride tekma, ko so boljši, a ne zabijejo prvi gola in izgubijo,« je razmišljal celjski šampion in še dodal: »V nekem obdobju so igrali, kot da je nogomet najlažja stvar na svetu. Vse so nadgradili s samozavestjo, vse je bilo naoljeno, res užitek jih je bilo gledat. Ampak pridejo težje stvari, takrat, ko se pričakovanja in zahteve povečajo. Takrat bo treba ponavljati uspehe in še napredovati,« je zaključil Kosić. 

Več iz teme

Dušan KosičnogometpogovorPFC Lokomotiv Plovdivtrener
ZADNJE NOVICE
10:07
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To so stanovanja, ki so nas letos pustila brez besed

Izbor najbolj navdihujočih stanovanj letošnjega leta: sodobni interierji, drzne barve, prenove in unikatne zgodbe domov za navdih.
Aleksandra Zorko17. 12. 2025 | 10:07
09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
09:27
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Leto 2026 začnite s preobrazbo, ki vam bo spremenila življenje

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:27
09:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
09:17
Bulvar  |  Domači trači
VODITELJI IN NOVINARJI 24UR

30 let Pop TV: bi na starih fotografijah še znali prepoznati te znane obraze? (FOTO)

Nekateri ustvarjajo še danes, že polnih 30 let, druge pa je pot zanesla v čisto druge vode. Vsi pa so se za vedno zapisali v zgodovino najbolj znane komercialne televizije pri nas.
17. 12. 2025 | 09:17
09:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Vse za brezskrben december: ponudba se povečuje iz dneva v dan

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Bi radi nakupovali brez gneče?

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Vse za brezskrben december: ponudba se povečuje iz dneva v dan

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Vse za brezskrben december: ponudba se povečuje iz dneva v dan

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Ne nasedajte prevaram: kako ostati varen na internetu

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantno: še gasilci so bili pretreseni, ko so videli to

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Zakaj so to največje pasti sodobne gradnje? (video)

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Zakaj letos ne bi ponudili izjemno sveže mangove sladice?

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Mora nakupe za slovensko tovarno umetne inteligence odobriti ameriška vlada?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki