Dušan Kosić: »Zadnje tekme so vselej najbolj nevarne«

Zadovoljen in z nasmehom se je na pot proti Sloveniji odpravil Dušan Kosić. Eden od redkih v tujini delujočih slovenskih nogometnih trenerjev, med katerima imata službo le še Ante Šimundža in Luka Elsner, je prvi del sezone na klopi PFC Lokomotiv Plovdiv zaokrožil s pokalnim prebojem v četrtfinale in 6. mestom na lestvici bolgarskega prvenstva. Trener, ki je Celje popeljal do prvega naslova državnega prvaka, je že leto dni na delu v tujini. V Bolgariji so v preteklosti že delovali trenerji Slaviša Stojanović, Ermin Šiljak in Ante Šimundža.

Ljubljančan je lanskega decembra sklenil pogodbo s klubom iz enega od najstarejših mest, ki je pod Unescovo zaščito. Sedel je na vroči stolček in z zahtevno nalogo. Iz Plovdiva je tudi Botev, zgodovinsko bolj prepoznaven klub. »Jeseni sem prvič vodil moštvo na mestnem derbiju. Vzdušje je bilo odlično. Prvo polovico leta smo se borili za obstanek. Rešili smo se v zadnji tekmi v dodatnih kvalifikacijah. V tej sezoni smo naredili korak naprej, moštvo se je stabiliziralo, šesto mesto pa je zelo solidno. V finišu, ko je naš navijač vrgel steklenico v igralca, smo izgubili tekmo za zeleno mizo. Plačali smo davek za incident,« je potegnil črto 54-letni Kosić.

40 tekem je Dušan Kosić doslej vodil Lokomotiv. V povprečju je osvojil 1,55 točke. V 1. SNL je na trenerskem stolčku Olimpije, Triglava, Celja, Tabora in Domžal zbral 307 tekem.

»V Bolgariji stavijo na bolj izkušena moštva, drugače je pri nas. Lahko si privoščim, da v 'ogenj' porinem tudi mlajše igralce. Ko igramo proti boljšim, smo jim trn v peti zaradi discipline, a težave imamo proti moštvom,ki se borijo za obstanek, saj imajo tudi izkušene igralce. Sicer pa je prvenstvo zahtevno, tekme so trde, ampak saj so vse lige,« je tudi zadovoljen, ker lahko ohranja svojo trenersko filozofijo, v kateri je »bunker« lahko le sredstvo za obrambo pred boljšimi.

Leta 2020 se je Dušan Kosić s Celjani veselil prve šampionske zvezdice. FOTO: Uroš Hočevar

V Bolgariji je na obzorju preobrat. Vladavino Ludogorca ogrožata sofijska kluba. »Ne bi še napovedal njegovega zdrsa. Levski, pri katerem igra Gašper Trdin (bivši član Brava, op. p.), je daleč spredaj, pred CSKA in Ludogorcem, ampak potem se liga razdeli,« je ligaško kombinatoriko pojasnil Ljubljančan, ki ima podporo v klubu. Zanimivo je, da ima Kosić na voljo moštvo z vrednostjo 6,7 milijona evrov. Le Celje, Maribor in Olimpija so od slovenskih klubov vrednejši. »Mislim, da smo si dvignili vrednost v zadnjih šestih mesecih, na začetku sezone je bila zagotovo nižja,« je bila preusmeritev na slovensko nogometno »krajino« denarno obarvana, tekmovalno pa je šla skozi pogled na Celjane in njihovo premoč.

»Slovenska liga ohranja svoje posebnosti in je v nekaterih delih primerljiva z bolgarsko. Najboljši lahko izgubijo tudi proti najslabšim. Celjani so naredili velik preskok v primerjavi s tekmeci,« ni spregledal prevlade Celjanov, ki jih čaka še četrtkova evropska tekma v konferenčni ligi proti Shelbournu. Nekoč tudi Kosićevem tekmecu, ko je bil trener Olimpije.

Pogumen selektor in odlično vzdušje »Mora biti pogumen,« je o tem, kaj naj bo rdeča nit novega selektorja, povedal Dušan Kosić. Toda to morda ni dovolj. »Najprej je treba vrniti vzdušje. Prav tako se nam ne sme zgoditi, da so najboljši igralci v slabi formi. To se je zgodilo Švedom. Ni nujno, da igramo z zvezdniki, ampak z vrhunskimi profesionalci,« je bil o neprijetni temi kratek in jedrnat.

»Če se je uvrstil v KL, potem Shelbourne ni slab. Zadnje tekme so vselej najbolj nevarne. 'Baterije so prazne', za igralci je veliko število tekem, veljajo za favorite, morda podcenjujejo tekmece ... Toda trener in Celjani so tudi zelo profesionalni. Vedo, kako se morajo odzvati, pripravljeni so na ta izziv. Hkrati so ujeli tudi trenutek, ko jim ne gre vse od rok. Večji del sezone so bili odlični, česarkoli so se lotili, jim je uspevalo. Kdorkoli je igral, je bil odličen. Zdaj pa pride tekma, ko so boljši, a ne zabijejo prvi gola in izgubijo,« je razmišljal celjski šampion in še dodal: »V nekem obdobju so igrali, kot da je nogomet najlažja stvar na svetu. Vse so nadgradili s samozavestjo, vse je bilo naoljeno, res užitek jih je bilo gledat. Ampak pridejo težje stvari, takrat, ko se pričakovanja in zahteve povečajo. Takrat bo treba ponavljati uspehe in še napredovati,« je zaključil Kosić.