Filmski trenutek! Predskakalec Urban je pred množico ljudi zaročil svoje dekle (FOTO)

Pred začetkom današnje tekme smučarskih skakalcev v Willingenu smo videli ganljiv trenutek. Predskakalec iz Slovenije, Urban Sušnik, je najprej preizkusil skakalnico, nato pa je pred veliko množico navijačev zaprosil za roko svojo partnerico Martino. Ko je prišel v iztek, si je naprej slekel zgornji del skakalnega dresa, tako da se je na majici pod njim videl napis »Will you marry me?« (Ali se boš poročila z mano?). Nato je pokleknil ter zaprosil Martino, ki je vidno ganjena rekla »ja«. Paru so nato bučno zaploskali navijači v izteku in skakalci, ki so na vrhu še čakali na svoj skok, Urban pa je partnerki seveda nataknil še prstan.

Willingen je danes že postregel z eno lepo slovensko zgodbo. Nika Prevc je bila namreč na tekmi smučarskih skakalk druga in ima zdaj v skupnem seštevku svetovnega pokala ogromno prednost pred drugouvrščeno Japonko Nozomi Maruyama, ki je tekmo končala na tretjem mestu.