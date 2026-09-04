Janković presenetil Dončića s predlogom, ki odmeva: Ste slišali, kaj mu je ponudil? (VIDEO)

Na parketu Košarkarske dvorane so leta 2013 v sklopu EuroBasketa igrale največje evropske košarkarske zvezde, danes v novi dvorani Športnega centra Ilirija igrajo nove generacije, je na Instagramu zapisano ob objavi ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec

Ljubljanski župan je ob tem navrgel predlog, ki ga je namenil košarkaškemu zvezdniku Luki Dončiću.

»Tukaj je treniral Luka Dončić. In sem mu že povedal: 'Luka, če boš dovolil, bomo to dvorano poimenovali po tebi kot bodočega prvaka Združenih držav Amerike. Če boš rekel ja. Drugače pa je parket z evropskega prvenstva,« je obljubil ljubljanski župan.

Ob tem je Dončića in vprašal, kaj meni o njegovem predlogu.