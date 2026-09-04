Janković presenetil Dončića s predlogom, ki odmeva: Ste slišali, kaj mu je ponudil? (VIDEO)

Na parketu Košarkarske dvorane so leta 2013 v sklopu EuroBasketa igrale največje evropske košarkarske zvezde, danes v novi dvorani Športnega centra Ilirija igrajo nove generacije, je na Instagramu zapisano ob objavi ljubljanskega župana Zorana Jankovića.
Ljubljanski župan je ob tem navrgel predlog, ki ga je namenil košarkaškemu zvezdniku Luki Dončiću.
»Tukaj je treniral Luka Dončić. In sem mu že povedal: 'Luka, če boš dovolil, bomo to dvorano poimenovali po tebi kot bodočega prvaka Združenih držav Amerike. Če boš rekel ja. Drugače pa je parket z evropskega prvenstva,« je obljubil ljubljanski župan.
Ob tem je Dončića in vprašal, kaj meni o njegovem predlogu.