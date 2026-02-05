Glorio Kotnik sin večkrat vpraša, kdaj bo spet poletje

Med najizkušenejšimi športniki v slovenski olimpijski odpravi za igre Milano Cortina, ki se bodo s slovesnim odprtjem začele jutri (20.00), je Gloria Kotnik. Za 36-letno deskarko iz Velenja bo to že peta (zaporedna) največja zimsko-športna prireditev, s katere že ima tudi kolajno. Pred štirimi leti je na paralelnem veleslalomu v Pekingu zablestela s tretjim mestom.

Kako ste zadovoljni s svojo pripravljenostjo?

»Moram reči, da sem kar zadovoljna. Na treningih mi je šlo odlično – bolje kot na tekmah. Ker še nisem bila v takšnem položaju, sem postajala že malce živčna. Globoko v sebi sem vedela, da sem hitra, a tega preprosto nisem pokazala, ko je šlo zares. Toda moja sezona doslej kljub vsemu ni bila slaba, zaradi česar tudi nisem pretirano zaskrbljena pred olimpijsko tekmo. Težje je, če si počasen, pa ne veš, zakaj. Na koncu je od veliko dejavnikov odvisno, ali boš uspešen ali ne, za kolajno moraš imeti seveda tudi kanček športne sreče. Zanjo se ti mora pač vse sestaviti v celoto. Upam, da se mi bo v Livignu.«

S kakšnimi željami se boste odpravili na start tamkajšnjega paralelnega veleslaloma?

»Potrudila se bom po svojih najboljših močeh in poskušala prikazati svoje najboljše predstave. Če mi bo to uspelo, si ne bom imela česa očitati, poleg tega vem, da v tem primeru tudi dober rezultat ne bo izostal.«

Koliko vam bo lažje, ker že imate kolajno?

»Vsi mi govorijo, da mi bo lažje, ker že imam olimpijsko odličje. To je že res, a tu nisem zato, ker ga že imam. Še vedno tekmujem zato, ker si želim več kot 'le' tekmovati. Vsekakor imam tudi sama svoje rezultatske cilje, ki jih nerada delim z javnostjo. Zagotavljam pa, da v Livigno ne bom šla zgolj tekmovat.«

Mar drži, da olimpijska proga še deset dni pred začetkom iger ni bila končana?

»Takrat je manjkal še delček proge, če se ne motim, tam, kjer je pod njo garažna hiša. Načeloma imamo določene podatke o njej, prizorišče smo lahko proučili s pomočjo posnetkov. Videti je precej razgibana, veliko je položnega dela, nekaj tudi strmine. Verjamem, da je pred nami odlična tekma, ki se je že veselim.«

Vam ustreza, da je tekmovališče razgibano?

»Da, poleg tega mi je všeč, da se začne z naklonom in da lahko po startu (pri)dobim hitrost.«

Gloria Kotnik sina Maja v nič ne sili. FOTO: Leon Vidic

Kakšne spomine imate na olimpijsko preizkušnjo izpred štirih let?

»Čudovite in še vedno tudi sveže. Lepo je to podoživeti vedno znova, saj je bila to resnično nepozabna zgodba. V tistem obdobju se je zame zgodilo veliko lepih trenutkov, ki so si sledili drug za drugim. Najprej rojstvo sina, leto pozneje olimpijska kolajna ... Če bi morala izpostaviti en dogodek iz Pekinga, ne bi slovesne podelitve odličij, vendar en videoklic, ki sem ga naredila iz cilja, tako da sem lahko svoje veselje delila s svojimi najbližjimi v Sloveniji. Na Kitajskem zaradi pandemije koronavirusa seveda ni bilo gledalcev, v Italiji pa navijači bodo in med njimi bo tudi moja družina.«

Nam lahko zaupate kakšno zanimivo anekdoto iz Pekinga?

»Morda to, da sem pozabila iti na zmagovalni oder. V tistih trenutkih sem bila povsem v svojem svetu in pred očmi se mi je zavrtel film moje dolge in naporne poti do kolajne. Zaradi tega sploh nisem slišala, ko so me poklicali na podelitev rož. No, potem me je Ester Ledecka opomnila, da bi bilo dobro, če bi se premaknila proti stopničkam.«

Ali je tudi za vas Ledecka, ki bo lovila že tretjo zaporedno zlato lovoriko, glavna favoritinja?

»Zagotovo. A vsi vemo, da so na velikih tekmovanjih možna tudi presenečenja in da na njih zmagujejo tudi takšni, ki še zdaleč ne sodijo med favorite. Olimpijska preizkušnja, ki se zgodi enkrat na štiri leta, je namreč resnično posebna. Če vprašate mene, ima vsak, ki se prebije med najboljših 16, tudi možnost za osvojitev kolajne.«

Na Rogli si je minulo soboto na tekmi za svetovni pokal prideskala 14. mesto. FOTO: Blaž Samec

Kako sicer gledate na češko zvezdnico?

»Zame je dejansko fenomen. Če sem iskrena, si sploh ne morem predstavljati, kako ji uspeva biti tako uspešna v deskanju in alpskem smučanju. Njeni podvigi so težko verjetni in težko ponovljivi, zaradi tega sem toliko bolj žalostna, da so ji, ker sta paralelni veleslalom in ženski smuk na sporedu isti dan, odvzeli možnost nastopa na eni tekmi. To se mi zdi slabo za šport. Verjetno jo bo to še dodatno podžgalo, da bo res prikazala najboljšo predstavo. Vsekakor bi si zaslužila tekmovati na obeh preizkušnjah – še zlasti zaradi tega, ker je Ester po mojem največja olimpijska senzacija. Zmagati v dveh tako različnih športih je nedvomno podvig, ki ima posebno mesto v športni zgodovini.«

Se dobro razumete z njo?

»Ester je sicer običajno in prijazno dekle, a se ne druži pretirano z drugimi tekmovalkami. V ekipi imajo pač takšen sistem, zaradi česar je malo izolirana. Drugače pa vedno lepo pozdravi in je pripravljena tudi na pogovor, prav veliko pa se vseeno ne družimo.«

Ali gre sin Maj po vaših stopinjah?

»Ravno prejšnji teden je praznoval 5. rojstni dan, je pa velik ljubitelj poletja in vsega dogajanja, ki ga ima na voljo na morju. No, saj uživa tudi v zimskih radostih, pred tremi tedni se je naučil samostojno deskati, tako da se že sam pelje z vlečnico in veselo divja navzdol. Vprašal me je celo, kdaj se bo lahko začel učiti skakati z desko. Čeprav počasi vzljublja tudi zimo, pa me še vedno velikokrat vpraša, kdaj bo spet poletje.«

Potem se bo namesto v paralelnem veleslalomu dokazoval v akrobatskih skokih z desko?

»No, jaz ga v nič ne silim. Imel je na voljo tako desko kot smuči, odločil pa se je za težjo pot – deskanje. Podpirala ga bom pri vsem, kar bo rad počel. Ker vem, kakšna je pot vrhunskega športnika, svojemu otroku ne bi želela, da bi se podal nanjo. Če pa bo imel voljo, mu bom seveda stala ob strani.«