VELIKA ČAST

Goran Dragić ponosno poziral z dvema velikanoma športa. Za njim je dan, ki ga ne bo pozabil (FOTO)

Kapetan zlate košarkarske reprezentance je postal ambasador tretje izvedbe športnih iger mladih v Sloveniji.
Pestra druščina na današnjem dogodku na ljubljanskem gradu. FOTO: Karlo Šutalo/Šim
M. J., STA
 13. 3. 2026 | 20:16
Nekdanji slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je postal ambasador tretje izvedbe športnih iger mladih v Sloveniji, so objavili na dogodku na ljubljanskem gradu. Udeležili so se ga številni visoki gostje, med drugim je prišel tudi predsednik vlade Robert Golob. Igre sicer obeležujejo tridesetletnico od skromnih začetkov v Splitu s tekmami med dvema ognjema. Odtlej je v več kot desetih športih sodelovalo prek 3,44 milijona otrok, v zadnjem času iz skoraj vseh delov nekdanje Jugoslavije.

Dragić, kapetan slovenske reprezentance, ko je ta leta 2017 osvojila evropski naslov, je dejal, da je zanj čast, da je postal ambasador tako pomembnega projekta. Plaketo ob objavi te vloge mu je izročil Željko Obradović, za katerega je Dragić dejal da je zanj največji košarkarski trener vseh časov. Na dogodek pa je prišel še en nekdanji odlični košarkar iz Srbije, Predrag Danilović. Z obema se je Dragić tudi ponosno slikal zunaj.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je zahvalil številnim prostovoljcem, ki pomagajo ne le pri izvedbi teh iger, ampak tudi pri uspešnem delovanju slovenskega športa. Golob je povedal, da živimo v času, ko voditelji številnih držav, tudi tistih, ki so vključene v zahodni demokratični svet, govorijo le še jezik vojne. »Pred desetletji smo bili na teh območjih priča bratomornim vojnam. Sedaj pa se družimo s spoštovanjem in prijateljstvom ter lahko preneseno v svet sporočilo, da naj prevlada mir. Šport nam daje pot, da zrastemo v skupnost, ki bo gradila boljšo prihodnost,« je izpostavil Golob.

Projekt vzniknil med prijatelji v Splitu

Športne igre mladih so sicer ljubiteljski športni projekt, ki je leta 1996 naključno vzniknil med prijatelji v Splitu z namenom spodbujanja zdravega življenjskega sloga ter gradnje mostov med narodi in kulturami. Od leta 1996 je ta pobuda po podatkih organizatorjev prerasla v največjo prireditev za mlade rekreativne športnike na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Predlani se jim je uradno kot četrta država pridružila še Slovenija, februarja letos še Severna Makedonija. Lani so igre končali ob koncu avgusta s posebnim dogodkom v Sarajevu in z mednarodnimi finalnimi tekmovanji v Splitu, skupaj je sodelovalo 353.848 otrok iz celotne regije. V Sloveniji tekmovanje poteka v približno 80 krajih, vključilo se je več kot 40 občin. Tekme potekajo v nogometu, atletiki, igri med dvema ognjema, namiznem tenisu, odbojki na mivki, odbojki, šahu, rokometu, tenisu in ulični košarki.

