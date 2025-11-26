Grd padec Domna Prevca: po obrazu okrvavljen (VIDEO)

Po odličnih treningih, na katerih je Domen Prevc navdušil z najdaljšim skokom dneva, se je v kvalifikacijah zgodilo tisto, kar je v slovenski ekipi sprožilo nemalo skrbi. Po padcu v izteku drugega treninga je na tekmovalni nastop stopil vidno zadržan, obraz pa je imel zaradi drsečega trka s snegom povsem opraskan in prekrit z obliži. Kljub bolečinam se je uvrstil na tekmo.

Pred kvalifikacijami je kazalo odlično. Prevc je drugi trening dobil s kar 134 metri, najdaljšo daljavo dneva. Po lepem pristanku pa je v izteku nenadoma izgubil ravnotežje, padel po snežni podlagi in z obrazom drsel nekaj metrov. Kot je pojasnil selektor Robert Hrgota, je najmlajši od bratov Prevc dobil odrgnine: »Z Domnom je k sreči vse v redu. Na drugem treningu je v izteku padel in pri tem na obrazu pridelal odrgnine. A k sreči ni nič hujšega, lahko je skočil že v kvalifikacijah, morda nekoliko bolj zadržano kot sicer, nastopil bo tudi na popoldanski tekmi,« je po koncu kvalifikacij za STA iz Švedske sporočil Hrgota.

K sreči se je dobro končalo. FOTO: Zaslonski Posnetek

Kljub bolečinam in previdnosti je Prevc kvalifikacijski skok opravil, vendar precej bolj previdno kot sicer. Pristal je pri 121,5 metra, brez tveganega telemarka, kar je zadostovalo za uvrstitev na popoldansko tekmo, ne pa tudi za višje mesto.

Preostali Slovenci so se v kvalifikacijah izkazali bolje. Anže Lanišek, drugi v Falunu na torkovi tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih na srednji skakalnici, se odlično znajde tudi ob selitvi na veliko napravo. Lanišek je v kvalifikacijah zaostal le za Avstrijcem Stephanom Embacherjem. Brez tekme je od Slovencev z 51. mestom ostal Timi Zajc, ki je sicer sezono začel zelo uspešno.

Medtem pa zmagovalcu drugega treninga z daljavo dneva (134 metrov) Prevcu, ki je prvi trening izpustil, nato v kvalifikacijah ni šlo vse po načrtu in je zasedel 22. mesto, ki si ga je razdelil s kolegom v reprezentanci Lovrom Kosom. Pred oba se je z novim dobrim nastopom uvrstil še Rok Oblak, ki je kvalifikacije končal na 18. mestu.