Groza na olimpijskih igrah: Poljakinji drsalka razrezala obraz, prizori niso za vsakogar (FOTO in VIDEO)

Poljska reprezentantka Kamila Sellier (25) je med četrtfinalom na 1500 metrov v hitrostnem drsanju na ZOI utrpela hudo poškodbo.

V ostrem boju za položaje je v enem izmed zavojev prišlo do padca več tekmovalk. Na ledu sta pristali tudi izkušena italijanska zvezdnica Ariana Fontana ter Američanka Kristen Santos-Griswold.

Ureznina je bila globoka, prizor na stezi pa pretresljiv

V nastalem kaosu je rezilo drsalke Santos-Griswold zadelo Sellier v predel obraza, tik nad očesom. Ureznina je bila globoka, prizor na stezi pa pretresljiv – led je bil poškropljen s krvjo, medtem ko so zdravniki nemudoma pritekli na pomoč.

Po nudenju prve pomoči na stezi so Poljakinjo na nosilih odnesli, nato pa jo z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico na dodatne preiskave in oskrbo poškodbe.

Ureznina je bila globoka, prizor na stezi pa pretresljiv. FOTO: Wang Zhao Afp

FOTO: Amanda Perobelli Reuters

FOTO: Claudia Greco Reuters

»Rano so ji zašili, pri tem pa je utrpela tudi zlom kosti obraza. Oko in celotno območje okrog njega je bilo močno otečeno, zato sprva nismo vedeli, ali je oko poškodovano, a najverjetneje je vse v redu. CT-posnetki so pokazali, da gre za manjši zlom na obrazu in Kamila bi morala preživeti en dan v bolnišnici, nato pa biti odpuščena. Niti v enem trenutku ni bila nezavestna, sama lahko vstane iz postelje in je na splošno v dobrem stanju,« je sporočil poljski olimpijski komite.